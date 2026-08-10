Resíduos e pedras caem de telhado e atingem pacientes no Hospital Agamenon Magalhães, no Recife

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Material cai durante serviço de requalificação da cobertura da emergência cardiológica. Segundo o hospital, dois pacientes foram atingidos e avaliados

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Resíduos e duas pedras que estavam sobre o telhado de uma área da emergência cardiológica do Hospital Agamenon Magalhães (HAM), na Zona Norte do Recife, caíram e atingiram dois pacientes que aguardavam atendimento na unidade. O caso aconteceu nesta segunda-feira (10), durante um serviço de requalificação da cobertura do hospital.

Segundo uma paciente que estava no local, antes da queda dos materiais, água começou a cair sobre ela enquanto dormia. Após retornar do banheiro, ela percebeu a movimentação de trabalhadores no telhado. Em seguida, parte dos resíduos caiu sobre a área onde estavam os pacientes.

Paciente relata susto durante queda de materiais

Em vídeo que circula nas redes sociais, a paciente mostra a sujeira espalhada sobre o local onde estava internada. Ela relatou que um paciente que estava no leito ao lado também foi atingido por uma pedra.

Segundo o relato, o homem sentiu dores após ser atingido na região da barriga e também teve a perna atingida. A paciente afirmou ainda que começou a gravar a situação após o episódio.

O Hospital Agamenon Magalhães informou, por meio de nota, que não houve queda do teto da unidade. De acordo com a direção, durante um serviço de requalificação da cobertura, telhas se deslocaram e resíduos que estavam acumulados no local caíram sobre uma área da emergência cardiológica.

Ainda segundo o hospital, dois pacientes foram atingidos pelos materiais. Eles foram avaliados e não apresentaram intercorrências.

A unidade informou também que a área foi higienizada e que o atendimento aos pacientes não foi interrompido.

O Hospital Agamenon Magalhães passa por obras de requalificação, realizadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), do Governo de Pernambuco.

