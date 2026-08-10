Previsão do tempo: semana começa chuvosa no Recife, mas tempo varia em Pernambuco; confira a previsão da semana

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Recife começa a segunda-feira (10) com chuva; Inmet aponta mudança gradual nas condições do tempo até o fim da semana em todas as regiões

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Pernambuco deve ter uma semana de tempo variável, com chuva e céu encoberto nos primeiros dias em cidades do litoral, Zona da Mata e Agreste, enquanto o Sertão tende a registrar uma gradual abertura do tempo. No Recife, a segunda-feira (10) começou chuvosa, mas a previsão ainda pode mudar.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas primeiras horas da manhã dessa segunda, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) ainda não havia divulgado um boletim atualizado da tendência semanal de precipitação. Veja a previsão do tempo por regiões de Pernambuco:

Região Metropolitana e Zona da Mata

No Recife e em Goiana, a semana começa com possibilidade de chuva e deve seguir com bastante nebulosidade até sexta-feira. A previsão é de:

Segunda (10): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Terça (11): encoberto com chuvisco

Quarta (12): muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

Quinta (13): muitas nuvens

Sexta (14): Recife com nublado e chuvisco; Goiana com muitas nuvens

Mata Sul

Em Palmares, a previsão também aponta uma semana marcada por muita nebulosidade, com possibilidade de chuva principalmente no início do período.

Segunda (10): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Terça (11): encoberto

Quarta (12): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Quinta (13): muitas nuvens

Sexta (14): encoberto

Agreste

Caruaru deve permanecer com céu bastante fechado nos primeiros dias da semana. A possibilidade de chuva aparece principalmente nesta segunda-feira e volta a ser indicada de forma isolada na quarta.

Segunda (10): muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Terça (11): encoberto

Quarta (12): muitas nuvens

Quinta (13): muitas nuvens

Sexta (14): nublado

Sertão de Pernambuco

Em Serra Talhada, a nebulosidade deve diminuir gradualmente ao longo da semana. Depois de dias com céu encoberto, a previsão aponta tempo mais aberto a partir de quinta-feira.

Segunda (10): muitas nuvens

Terça (11): encoberto

Quarta (12): muitas nuvens

Quinta (13): poucas nuvens

Sexta (14): claro

Sertão do São Francisco

Petrolina apresenta o cenário mais seco entre as cidades analisadas. Apesar do céu bastante fechado no início da semana, a previsão aponta abertura gradual a partir de quarta-feira.

Segunda (10): muitas nuvens

Terça (11): encoberto

Quarta (12): poucas nuvens

Quinta (13): poucas nuvens

Sexta (14): claro

Previsão ainda pode mudar

Como a Apac ainda não divulgou uma nova tendência de precipitação, o panorama para os próximos dias deve ser acompanhado com atenção. As condições atmosféricas podem mudar e alterar a previsão, principalmente quanto à ocorrência e à intensidade das chuvas.

O Inmet, por enquanto, aponta uma semana com maior nebulosidade no litoral, Zona da Mata e Agreste, enquanto o Sertão tende a ganhar períodos de céu mais aberto na segunda metade da semana.

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