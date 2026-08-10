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Pernambuco | Notícia

Coletivo Mães por Justiça protesta em frente ao Palácio do Campo das Princesas nesta segunda (10)

Grupo denuncia dez casos de supostas negligências médicas e cobra apuração e providências do Governo de Pernambuco. Confira detalhes

Por Eduardo Scofi Publicado em 10/08/2026 às 11:24
Familiares de pacientes que morreram ou tiveram complicações durante atendimentos de saúde realizam um protesto nesta segunda-feira
Familiares de pacientes que morreram ou tiveram complicações durante atendimentos de saúde realizam um protesto nesta segunda-feira - Alex Oliveira/JC Imagem

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O Coletivo Mães por Justiça de Pernambuco realiza um protesto na manhã desta segunda-feira (10), em frente ao Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco, no Centro do Recife. O grupo reúne familiares que denunciam supostas falhas na assistência médica e cobra providências das autoridades.

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Em ofício encaminhado à governadora Raquel Lyra, o coletivo apresenta relatos de dez casos envolvendo unidades de saúde e solicita a abertura de procedimentos para apurar individualmente as situações. Segundo o documento, os familiares têm prontuários, exames, laudos, declarações e outros registros que podem contribuir para as investigações.

Alex Oliveira/JC Imagem
Entre as reivindicações estão o reforço das políticas de segurança do paciente - Alex Oliveira/JC Imagem

Grupo cobra investigação dos casos

Entre os pedidos apresentados estão a realização de auditorias e inspeções nas unidades envolvidas, além da adoção de medidas administrativas caso sejam identificadas irregularidades.

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O coletivo também solicita o fortalecimento das políticas de segurança do paciente, fiscalização e capacitação das equipes de saúde. Os casos relatados pelo grupo ainda dependem de apuração pelos órgãos competentes.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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