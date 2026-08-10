Coletivo Mães por Justiça protesta em frente ao Palácio do Campo das Princesas nesta segunda (10)

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Grupo denuncia dez casos de supostas negligências médicas e cobra apuração e providências do Governo de Pernambuco. Confira detalhes

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O Coletivo Mães por Justiça de Pernambuco realiza um protesto na manhã desta segunda-feira (10), em frente ao Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco, no Centro do Recife. O grupo reúne familiares que denunciam supostas falhas na assistência médica e cobra providências das autoridades.

Em ofício encaminhado à governadora Raquel Lyra, o coletivo apresenta relatos de dez casos envolvendo unidades de saúde e solicita a abertura de procedimentos para apurar individualmente as situações. Segundo o documento, os familiares têm prontuários, exames, laudos, declarações e outros registros que podem contribuir para as investigações.

Entre as reivindicações estão o reforço das políticas de segurança do paciente - Alex Oliveira/JC Imagem

Grupo cobra investigação dos casos

Entre os pedidos apresentados estão a realização de auditorias e inspeções nas unidades envolvidas, além da adoção de medidas administrativas caso sejam identificadas irregularidades.

O coletivo também solicita o fortalecimento das políticas de segurança do paciente, fiscalização e capacitação das equipes de saúde. Os casos relatados pelo grupo ainda dependem de apuração pelos órgãos competentes.

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