Coletivo Mães por Justiça protesta em frente ao Palácio do Campo das Princesas nesta segunda (10)
Grupo denuncia dez casos de supostas negligências médicas e cobra apuração e providências do Governo de Pernambuco. Confira detalhes
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O Coletivo Mães por Justiça de Pernambuco realiza um protesto na manhã desta segunda-feira (10), em frente ao Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco, no Centro do Recife. O grupo reúne familiares que denunciam supostas falhas na assistência médica e cobra providências das autoridades.
Em ofício encaminhado à governadora Raquel Lyra, o coletivo apresenta relatos de dez casos envolvendo unidades de saúde e solicita a abertura de procedimentos para apurar individualmente as situações. Segundo o documento, os familiares têm prontuários, exames, laudos, declarações e outros registros que podem contribuir para as investigações.
Grupo cobra investigação dos casos
Entre os pedidos apresentados estão a realização de auditorias e inspeções nas unidades envolvidas, além da adoção de medidas administrativas caso sejam identificadas irregularidades.
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O coletivo também solicita o fortalecimento das políticas de segurança do paciente, fiscalização e capacitação das equipes de saúde. Os casos relatados pelo grupo ainda dependem de apuração pelos órgãos competentes.