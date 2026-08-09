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Pernambuco | Notícia

Polícia apreende maconha e cocaína escondidas em frangos congelados em carga no aeroporto de Fernando de Noronha

liciamento Ambiental e Polícia Civil monitoraram suspeito antes da abordagem; ele alegou não saber da existência da droga na encomenda

Por JC Publicado em 09/08/2026 às 11:56 | Atualizado em 09/08/2026 às 12:00
Foram apreendidos 424 gramas de maconha, em 337 embalagens, e 127 gramas de cocaína, em 134 saquinhos plásticos, escondidos dentro de frangos congelados
Foram apreendidos 424 gramas de maconha, em 337 embalagens, e 127 gramas de cocaína, em 134 saquinhos plásticos, escondidos dentro de frangos congelados - Divulgação

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Na tarde do sábado (8), policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), em uma operação conjunta com a Polícia Civil, interceptaram um indivíduo que iria receber uma carga de frios transportada em um voo procedente do Recife. Segundo as informações levantadas durante a operação, havia suspeita de que a encomenda também transportasse entorpecentes.

As equipes montaram uma campana nas proximidades do galpão de cargas do aeroporto e aguardaram o momento oportuno para realizar a abordagem. Ao ser questionado sobre a carga, o suspeito informou que havia ido apenas buscá-la e afirmou desconhecer a existência de qualquer material ilícito em seu interior.

Durante a averiguação, os policiais localizaram, dentro de três frangos congelados, diversos invólucros plásticos contendo substâncias análogas a maconha e cocaína.

Após a apreensão, o suspeito foi novamente questionado sobre o material encontrado, mas declarou não ter conhecimento sobre a origem ou o conteúdo dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o indivíduo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Fernando de Noronha, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Material apreendido

337 bigs de substância análoga à maconha, totalizando 424 gramas;
134 ziplocs de substância análoga à cocaína, totalizando 127 gramas.

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