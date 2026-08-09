Polícia apreende maconha e cocaína escondidas em frangos congelados em carga no aeroporto de Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

liciamento Ambiental e Polícia Civil monitoraram suspeito antes da abordagem; ele alegou não saber da existência da droga na encomenda

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Na tarde do sábado (8), policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), em uma operação conjunta com a Polícia Civil, interceptaram um indivíduo que iria receber uma carga de frios transportada em um voo procedente do Recife. Segundo as informações levantadas durante a operação, havia suspeita de que a encomenda também transportasse entorpecentes.

As equipes montaram uma campana nas proximidades do galpão de cargas do aeroporto e aguardaram o momento oportuno para realizar a abordagem. Ao ser questionado sobre a carga, o suspeito informou que havia ido apenas buscá-la e afirmou desconhecer a existência de qualquer material ilícito em seu interior.

Durante a averiguação, os policiais localizaram, dentro de três frangos congelados, diversos invólucros plásticos contendo substâncias análogas a maconha e cocaína.

Após a apreensão, o suspeito foi novamente questionado sobre o material encontrado, mas declarou não ter conhecimento sobre a origem ou o conteúdo dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o indivíduo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Fernando de Noronha, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Material apreendido

337 bigs de substância análoga à maconha, totalizando 424 gramas;

134 ziplocs de substância análoga à cocaína, totalizando 127 gramas.