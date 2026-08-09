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Pernambuco | Notícia

Homem morre após mal súbito durante mergulho em Fernando de Noronha

Embarcação dos bombeiros localizou José Benedito na superfície da água, entre a Praia da Biboca e o Rugido do Leão

Por JC Publicado em 09/08/2026 às 19:24 | Atualizado em 10/08/2026 às 7:05
Fernando de Noronha (PE)
Fernando de Noronha (PE) - thiago japyassu/Pexels

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Um homem de 54 anos morreu após sofrer um mal súbito e se afogar durante um mergulho em apneia na praia do Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha, neste domingo (9). O pescador José Benedito da Silva Júnior, conhecido como Cenourinha, acompanhava um grupo de turistas na ilha.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para realizar o resgate. Em nota, a corporação informou que, com o emprego de uma embarcação, os militares localizaram José Benedito flutuando na superfície da água, em uma área entre a Praia da Biboca e a formação rochosa conhecida como Rugido do Leão.

Manobras de reanimação

Os bombeiros realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu o pescador até a unidade hospitalar local.

Também em nota, a Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha informou que ele sofreu um infarto agudo do miocárdio fulminante, associado ao afogamento, e não resistiu.

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