Homem morre após mal súbito durante mergulho em Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Embarcação dos bombeiros localizou José Benedito na superfície da água, entre a Praia da Biboca e o Rugido do Leão

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Um homem de 54 anos morreu após sofrer um mal súbito e se afogar durante um mergulho em apneia na praia do Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha, neste domingo (9). O pescador José Benedito da Silva Júnior, conhecido como Cenourinha, acompanhava um grupo de turistas na ilha.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para realizar o resgate. Em nota, a corporação informou que, com o emprego de uma embarcação, os militares localizaram José Benedito flutuando na superfície da água, em uma área entre a Praia da Biboca e a formação rochosa conhecida como Rugido do Leão.

Manobras de reanimação

Os bombeiros realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu o pescador até a unidade hospitalar local.

Também em nota, a Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha informou que ele sofreu um infarto agudo do miocárdio fulminante, associado ao afogamento, e não resistiu.