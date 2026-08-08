Recife acelera obras do conjunto habitacional Paris 500, garantindo 80 novas moradias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipamento, que será dedicado a pessoas que residem em comunidades vulneráveis no entorno da Bacia do Tejipió, está sendo construído na Imbiribeira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A construção do Habitacional Paris 500, no bairro da Imbiribeira, segue em ritmo acelerado. Com 80 apartamentos, o empreendimento está sendo erguido pela Prefeitura do Recife e vai garantir moradia digna para cerca de 400 moradores de comunidades da Bacia do Tejipió impactadas pelas obras de infraestrutura e macrodrenagem na região.

Na última sexta-feira (7), o prefeito do Recife, Victor Marques, vistoriou o avanço das obras, que vêm sendo executadas com recursos do ProMorar, da ordem de R$ 18,7 milhões, e estão na fase de execução das fundações.

“Estamos vistoriando a obra da fundação do Habitacional Paris. Essa é uma construção que vai beneficiar 80 famílias que estavam em condições precárias e agora vão ter um lar com dignidade. É muito importante que o serviço aconteça do chão para baixo, para que, do chão para cima, as coisas ocorram bem. Esse é um compromisso que nós assumimos com o Recife”, afirmou o prefeito Victor Marques.

O Habitacional Paris 500 contará com um bloco de cinco pavimentos, com unidades entre 42 e 58 m², sendo 76 com dois quartos e quatro com um quarto. O terreno possui cerca de 2,1 mil m², e a área total construída será de aproximadamente 5,3 mil m². A estrutura contará com sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta seletiva de resíduos e acessibilidade nas áreas comuns e nas unidades adaptadas.

O projeto também contempla espaços de convivência e lazer, com mobiliário urbano, estacionamento para veículos, bicicletário e áreas verdes. A conclusão das obras está prevista para 2027.

O estaqueamento já foi concluído e os blocos de coroamento estão sendo executados. “A obra do habitacional está inserida no contexto das intervenções de macrodrenagem já iniciadas na região da Imbiribeira, como a requalificação do Canal da Mauricéia, a entrega de três reservatórios de detenção e a construção de cinco outros. Estamos atuando para reduzir os riscos de alagamentos e garantir qualidade de vida para as pessoas”, afirma a secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas. Outras intervenções no bairro estão em fase final de projeto, como a construção de comporta e dique.