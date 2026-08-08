Recife acelera obras do conjunto habitacional Paris 500, garantindo 80 novas moradias
Equipamento, que será dedicado a pessoas que residem em comunidades vulneráveis no entorno da Bacia do Tejipió, está sendo construído na Imbiribeira
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A construção do Habitacional Paris 500, no bairro da Imbiribeira, segue em ritmo acelerado. Com 80 apartamentos, o empreendimento está sendo erguido pela Prefeitura do Recife e vai garantir moradia digna para cerca de 400 moradores de comunidades da Bacia do Tejipió impactadas pelas obras de infraestrutura e macrodrenagem na região.
Na última sexta-feira (7), o prefeito do Recife, Victor Marques, vistoriou o avanço das obras, que vêm sendo executadas com recursos do ProMorar, da ordem de R$ 18,7 milhões, e estão na fase de execução das fundações.
“Estamos vistoriando a obra da fundação do Habitacional Paris. Essa é uma construção que vai beneficiar 80 famílias que estavam em condições precárias e agora vão ter um lar com dignidade. É muito importante que o serviço aconteça do chão para baixo, para que, do chão para cima, as coisas ocorram bem. Esse é um compromisso que nós assumimos com o Recife”, afirmou o prefeito Victor Marques.
O Habitacional Paris 500 contará com um bloco de cinco pavimentos, com unidades entre 42 e 58 m², sendo 76 com dois quartos e quatro com um quarto. O terreno possui cerca de 2,1 mil m², e a área total construída será de aproximadamente 5,3 mil m². A estrutura contará com sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta seletiva de resíduos e acessibilidade nas áreas comuns e nas unidades adaptadas.
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O projeto também contempla espaços de convivência e lazer, com mobiliário urbano, estacionamento para veículos, bicicletário e áreas verdes. A conclusão das obras está prevista para 2027.
O estaqueamento já foi concluído e os blocos de coroamento estão sendo executados. “A obra do habitacional está inserida no contexto das intervenções de macrodrenagem já iniciadas na região da Imbiribeira, como a requalificação do Canal da Mauricéia, a entrega de três reservatórios de detenção e a construção de cinco outros. Estamos atuando para reduzir os riscos de alagamentos e garantir qualidade de vida para as pessoas”, afirma a secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas. Outras intervenções no bairro estão em fase final de projeto, como a construção de comporta e dique.