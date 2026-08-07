Projetos sociais voltados às mulheres integram programação do Olinda Lilás neste sábado (8)
A iniciativa ocorre durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres
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A programação do Olinda Lilás, iniciativa que promove conscientização e mobilização pelo fim da violência contra as mulheres, acontece neste sábado (8), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
O evento é realizado pelo Somos Lilás Brasil e pelo Instituto Banco Vermelho e contará com a participação da Uninassau, que levará projetos de responsabilidade social ao Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa. As atividades serão realizadas das 9h à meia-noite.
A iniciativa ocorre durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Em 2026, a programação também marca os 20 anos da sanção da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), considerada um marco no enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil.
Projetos e programação
Entre os projetos apresentados pela Uninassau estão a “Cadeira Vazia”, que representa uma vítima de feminicídio que poderia estar estudando, e o “Banco Vermelho”, instalado com informações sobre os canais de denúncia e enfrentamento à violência contra a mulher. A instituição também levará o “Kit do Batom Vermelho”, iniciativa que utiliza um “X” desenhado na palma da mão como sinal silencioso de alerta e pedido de ajuda.
A programação do Olinda Lilás reúne ainda atividades culturais, debates e encontros com especialistas, sobreviventes, artistas e influenciadoras para discutir estratégias de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres.
Gerente de Governança Ambiental e Social da Uninassau e uma das mediadoras das palestras do evento, Adriane Mendes destaca o papel da educação e do diálogo na prevenção da violência.
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“O Centro Universitário tem o compromisso de formar profissionais, mas também cidadãos conscientes do seu papel na construção de uma sociedade mais justa. Apoiar o Olinda Lilás significa fortalecer uma rede de conscientização que utiliza a educação, a cultura e o diálogo para prevenir a violência e promover o respeito às mulheres. Transformar essa realidade é uma responsabilidade de todos nós”, afirma.
Entre os especialistas que participam dos painéis estão a advogada criminalista e especialista na Lei Maria da Penha Fernanda Rodrigues; o psiquiatra com formação em terapia comunitária João Alves; a presidente da ONG Pazear, Karina Paz; a vice-presidente do Instituto Banco Vermelho, Paula Limongi; e o psicólogo e pesquisador do Instituto Gema/UFPE, Wellington Albuquerque.
Para Mariana Gusmão, fundadora do Somos Lilás Brasil, a iniciativa busca ampliar o debate sobre a responsabilidade coletiva no enfrentamento à violência contra as mulheres.
“O Olinda Lilás nasce para mostrar que a proteção das mulheres é uma responsabilidade de toda a sociedade. Cultura, educação e acolhimento caminham juntos na prevenção da violência”, afirma.
A organização também convida o público a participar da programação usando roupas na cor lilás. Segundo Mariana, a proposta é transformar o espaço em um “carnaval lilás” em celebração à vida das mulheres.