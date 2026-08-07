Paulista terá missa especial em homenagem ao Dia dos Pais
Celebração religiosa na cidade busca oferecer apoio espiritual para famílias relembrarem histórias e legados durante a data comemorativa
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O município do Paulista recebe, no próximo domingo (9), às 10h, uma celebração religiosa aberta ao público dedicada ao Dia dos Pais. O evento, promovido pelo Cemitério e Crematório Morada da Paz Paulista, ocorrerá na Sala de Velórios Central e tem como objetivo reunir familiares e amigos em um momento de oração, reflexão e resgate de memórias afetivas.
A iniciativa visa acolher moradores que buscam prestar homenagens a entes falecidos durante a data comemorativa.
A programação inclui pontos para arranjos florais no local e atividades ligadas à campanha "Eternos", projeto institucional focado em reforçar a importância das histórias e memórias deixadas por gerações anteriores.
Serviço
- Evento: Missa em homenagem ao Dia dos Pais
- Data e Horário: Domingo (9), às 10h
- Local: Cemitério e Crematório Morada da Paz Paulista (Sala de Velórios Central)
- Endereço: Av. Rodolfo Aureliano, 2118, Vila Torres Galvão – Paulista (PE)
- Entrada: Gratuita e aberta ao público