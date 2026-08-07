fechar
Pernambuco | Notícia

Paulista terá missa especial em homenagem ao Dia dos Pais

Celebração religiosa na cidade busca oferecer apoio espiritual para famílias relembrarem histórias e legados durante a data comemorativa

Por JC Publicado em 07/08/2026 às 11:47
Missa especial
Missa especial - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O município do Paulista recebe, no próximo domingo (9), às 10h, uma celebração religiosa aberta ao público dedicada ao Dia dos Pais. O evento, promovido pelo Cemitério e Crematório Morada da Paz Paulista, ocorrerá na Sala de Velórios Central e tem como objetivo reunir familiares e amigos em um momento de oração, reflexão e resgate de memórias afetivas.

A iniciativa visa acolher moradores que buscam prestar homenagens a entes falecidos durante a data comemorativa.

A programação inclui pontos para arranjos florais no local e atividades ligadas à campanha "Eternos", projeto institucional focado em reforçar a importância das histórias e memórias deixadas por gerações anteriores.

Leia Também

Serviço

  • Evento: Missa em homenagem ao Dia dos Pais
  • Data e Horário: Domingo (9), às 10h
  • Local: Cemitério e Crematório Morada da Paz Paulista (Sala de Velórios Central)
  • Endereço: Av. Rodolfo Aureliano, 2118, Vila Torres Galvão – Paulista (PE)
  • Entrada: Gratuita e aberta ao público

Leia também

Famílias sem-teto fecham Avenida Visconde de Suassuna por acordo de moradia
MORADIA

Famílias sem-teto fecham Avenida Visconde de Suassuna por acordo de moradia
O que dar de presente no Dia dos Pais? Veja opções para diferentes estilos e bolsos
DIA DOS PAIS

O que dar de presente no Dia dos Pais? Veja opções para diferentes estilos e bolsos

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.