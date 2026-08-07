Menino que perdeu perna após ataque de tubarão dá primeiros passos com prótese no Recife

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João Lucas, de 11 anos, foi vítima de ataque em Piedade, passou mais de um mês internado e agora inicia nova fase do tratamento

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João Lucas Nemézio Sales, de 11 anos, começou a utilizar uma prótese durante o processo de reabilitação, em uma clínica de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O menino perdeu a perna esquerda após ser atacado por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Um vídeo divulgado pelo estabelecimento mostra João Lucas durante os exercícios de adaptação ao equipamento, ele é orientado a realizar movimentos e consegue ficar de pé utilizando a prótese.

O equipamento foi comprado após uma mobilização para arrecadar recursos para o tratamento do menino. O valor estimado da prótese é de R$ 61 mil.

A nova etapa ocorre cerca de um mês depois de João Lucas deixar o hospital. Ele recebeu alta em 6 de julho, após permanecer internado desde o ataque ocorrido no fim de maio.

Ataque aconteceu em maio, na Praia de Piedade

João Lucas estava na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no dia 31 de maio, quando foi atacado por um tubarão. O menino sofreu lesões graves em diferentes partes do corpo e precisou ser levado ao Hospital da Restauração (HR), no Recife.

A gravidade dos ferimentos levou à amputação da perna esquerda. Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o animal envolvido no ataque era um tubarão-cabeça-chata.

Depois de deixar o hospital, João Lucas foi recebido pela família em casa. A alta também foi marcada por uma homenagem dos profissionais de saúde que acompanharam o tratamento.

Praia de Piedade chegou a 24 registros

O caso de João Lucas também aumentou o número de incidentes registrados na Praia de Piedade. Conforme levantamento do Cemit, Pernambuco soma 84 ocorrências envolvendo tubarões desde 1992.

A maior parte dos registros está no Grande Recife, com 69 casos. Fernando de Noronha aparece com outros 14. Com o ataque sofrido pelo menino, Piedade chegou a 24 ocorrências e alcançou o mesmo número contabilizado em Boa Viagem.

Além dessas duas praias, os registros do comitê apontam ocorrências em outros pontos do litoral da Região Metropolitana, entre eles Candeias e Del Chifre.

Outro ataque ocorreu um dia depois

A sequência de ocorrências no litoral pernambucano teve outro episódio grave no dia seguinte ao ataque contra João Lucas. Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, foi mordida por um tubarão na Praia de Boa Viagem.

A jovem sofreu ferimentos que levaram à amputação da perna direita. Ela ficou 40 dias internada, passou por duas cirurgias e também iniciou um processo de reabilitação antes de receber alta, em 12 de julho.



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