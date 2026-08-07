Famílias sem-teto fecham Avenida Visconde de Suassuna por acordo de moradia

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Um ano após desocuparem o Colégio Americano Batista, movimentos MLTT e MMD exigem a homologação do compromisso que prevê 900 habitações populares

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Integrantes do Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho (MLTT) e do Movimento por Moradia Digna (MMD) fecharam a Avenida Visconde de Suassuna, no bairro da Boa Vista, no Recife nesta sexta-feira (7). Os manifestantes montaram acampamento em frente à sede do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para pressionar o Governo do Estado a assinar e homologar o acordo habitacional firmado há um ano.

A ação na Visconde de Suassuna marca o segundo dia seguido de manifestações promovidas pelos grupos nesta semana. Na manhã de quinta-feira (6) o grupo saiu em passeata do antigo Colégio Americano Batista até a sede do MPPE, onde cerca de 300 famílias pernoitaram na via pública.

Ainda na quinta-feira, houve uma audiência entre o Ministério Público de Pernambuco, representantes do Governo de Pernambuco e lideranças do movimento. A liderança do movimento se retirou após uma hora de reunião, alegando que as propostas discutidas são as mesmas há um ano.

A audiência prosseguiu e no final a proposta do Governo foi redigida pelo MPPE, assinada pelos promotores e pelos representantes do governo e entregue aos representantes do movimento, que têm cinco dias úteis para responder se aceitam ou não a proposta. A liderança afirma que a proposta não atende às reivindicações e que não participaram da mesa de negociações.

Impasse de um ano

A mobilização cobra a formalização do compromisso que garante atendimento habitacional às 900 famílias cadastradas no Número de Identificação Social (NIS) que participaram da antiga Ocupação Papa Francisco.

As reivindicações centrais dos movimentos envolvem:

Habitações no Recife: entrega de 300 apartamentos no bairro do Cordeiro;

entrega de 300 apartamentos no bairro do Cordeiro; Terrenos na Região Metropolitana: disponibilização de áreas nos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Paulista para a construção de outras 600 habitações;

disponibilização de áreas nos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Paulista para a construção de outras 600 habitações; Uso do patrimônio público: destinação social do imóvel do antigo Colégio Americano Batista, desapropriado pelo Estado por mais de R$ 80 milhões e que permanece sem obras ou utilidade.

Lideranças exigem reabertura de negociações

As lideranças dos movimentos afirmam que não há prazo para desocupar a avenida e condicionam a liberação do trânsito no local ao retorno das conversas com os representantes do Poder Executivo estadual.

"Nós estamos aqui nessa luta incansável e não vamos abrir mão de maneira nenhuma. Foi o próprio Governo, junto com o Ministério Público, que disse que ia atender essas famílias. Faz um ano e até agora nada. Saímos lá do Americano Batista de forma pacífica com todos os acordos, e esse prédio, esse elefante branco, está do mesmo jeito que a gente saiu. Deixamos as portas abertas, está lá do mesmo jeito e até hoje não fizeram nada", declara Pedro Salviano, coordenador do MMD.

"Mais de R$ 80 milhões perdidos e o Governo prometeu a moradia desse pessoal. Todos eles têm o NIS e as 900 famílias estão todas aptas a receber sua moradia. A gente só vai sair da Avenida Visconde de Suassuna quando realmente o Governo, junto com o Ministério Público, resolver o problema dessas famílias. Fica bem claro, para chegar até a governadora, que ela cumpra com a sua palavra. Estamos aqui para resistir", completa.

A coordenação do MLTT reforçou que o objetivo é alcançar uma pactuação definitiva com os órgãos públicos.

"Hoje a gente está aqui em frente ao Ministério Público devido a uma mobilização pacífica que iniciou ontem do antigo prédio do Colégio Americano Batista até a sede do MPPE, para garantir a reivindicação da assinatura do acordo. O Governo do Estado de Pernambuco se comprometeu em garantir terrenos suficientes na cidade de Jaboatão e Paulista, e mais 300 apartamentos no Parque do Cordeiro para contemplar as mais de 900 famílias que ocupavam aquele espaço", reivindica Davi Lira, da coordenação do MLTT.

"O prédio pertence ao Governo, foi desapropriado com mais de R$ 80 milhões dos cofres públicos e até o momento não cumpre nenhuma função social, nenhuma obra está acontecendo lá. Fez um ano da ocupação e de várias negociações, mas nada de fato foi assinado, homologado ou veio a acontecer na prática. O nosso objetivo é que a mesa de negociação retome. Não queremos soluções paliativas, queremos soluções definitivas. Hoje dormiram em torno de 300 famílias e outras estão chegando. Iremos manter essa ocupação aqui na Visconde de Suassuna", afirma.

Proposta do governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco, por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), afirma em nota que o terreno do antigo Colégio Americano Batista, na Boa Vista, será transformado em um grande complexo de educação e lazer para a população.

"A Cehab publicou o edital de licitação para a construção da Escola Técnica de Saúde e Inovação (projeto da Secretaria de Projetos Estratégicos - Sepe), com investimento de R$ 116,3 milhões. O espaço oferecerá formação técnica em áreas estratégicas (como Enfermagem, Inteligência Artificial e Ciência de Dados) e área verde preservada para a cidade", destaca a nota.

Quanto à questão habitacional, a Cehab afirma que "desde o primeiro dia de ocupação o Estado, com intermédio do MPPE e do núcleo de soluções fundiárias do TJPE, tem promovido um diálogo atento e constante com os dois movimentos".

Na ocasião da desocupação do terreno, o Estado promoveu cadastramento social dos 945 ocupantes, e tem se mobilizado para ofertar solução definitiva de moradia, o que já foi feito para 528 dos ocupantes.

Confira a nota na íntegra:

"A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh), presta os seguintes esclarecimentos sobre a destinação da área do antigo Colégio Americano Batista e as tratativas habitacionais mediadas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE):

1. Destinação do imóvel

O terreno do antigo Colégio Americano Batista, na Boa Vista, será transformado em um grande complexo de educação e lazer para a população. O projeto do Governo de Pernambuco, ao adquirir o terreno, sempre foi de interesse público, vinculado a investimentos na área de educação.

A Cehab publicou o edital de licitação para a construção da Escola Técnica de Saúde e Inovação (projeto da Secretaria de Projetos Estratégicos - Sepe), com investimento de R$ 116,3 milhões. O espaço oferecerá formação técnica em áreas estratégicas (como Enfermagem, Inteligência Artificial e Ciência de Dados) e área verde preservada para a cidade.

Além da Escola Técnica, o terreno também contará com a implantação de um Parque Urbano público no valor de R$ 10,7 milhões, cuja ordem de serviço para início das obras será dada ainda neste mês de agosto.

2. Solução habitacional

Desde o primeiro dia de ocupação o Estado, com intermédio do MPPE e do núcleo de soluções fundiárias do TJPE, tem promovido um diálogo atento e constante com os dois movimentos. Na ocasião de desocupação, o Estado promoveu cadastramento social dos 945 ocupantes, e tem envidado esforços para ofertar solução definitiva de moradia, o que já foi feito para 528 dos ocupantes, a partir das doações de três terrenos em Jaboatão, já vistoriados pelas lideranças.

Em paralelo, o Estado segue analisando opções de atendimento para as 417 famílias remanescentes, priorizando estudo de viabilidade de terrenos nas cidades de Paulista e Olinda, conforme requerido expressamente pelo movimento, além de fornecer apoio técnico aos enquadramentos de áreas e projetos nas portarias do Ministério das Cidades.

O Governo de Pernambuco segue no limite de suas competências legais e orçamentárias, garantindo o avanço de obras de grande impacto social sem abrir mão do diálogo responsável com os movimentos habitacionais."