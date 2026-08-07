CREF12/PE encontra 10 casos de exercício ilegal da Educação Física durante fiscalização em escolas

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Operação fiscalizou 98 unidades de ensino em Pernambuco e identificou ainda quatro profissionais registrados atuando fora da área de habilitação

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O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região (CREF12/PE) identificou dez casos de exercício ilegal da profissão durante uma operação de fiscalização em escolas de Pernambuco. A ação foi realizada entre a segunda-feira (3) e esta sexta-feira (7) e passou por 98 unidades de ensino públicas e privadas.

Ao todo, 1.119 pessoas foram fiscalizadas pelas equipes do conselho. Além dos casos de pessoas que atuavam sem registro profissional, foram identificados quatro profissionais registrados exercendo atividades fora da área de habilitação prevista em sua formação.

Fiscalização encontrou escolas sem aulas de Educação Física

Entre as 98 escolas vistoriadas, 50 eram estaduais, 37 municipais e 11 particulares. De acordo com o CREF12/PE, três unidades não ofereciam aulas de Educação Física aos estudantes.

As equipes também encontraram escolas sem quadras esportivas, espaços descobertos utilizados para as aulas e estruturas consideradas inadequadas para a realização de atividades físicas.

Durante a Operação Volta às Aulas, os agentes utilizaram câmeras corporais e drones para registrar as fiscalizações. Segundo o conselho, as irregularidades identificadas poderão ser encaminhadas a órgãos como Ministério Público, Tribunal de Contas e gestores públicos.

O presidente do CREF12/PE, Lúcio Beltrão, afirmou que as ocorrências encontradas durante a operação serão encaminhadas às autoridades responsáveis.

O conselho afirma que o registro profissional ativo no Sistema CONFEF/CREFs é obrigatório para o exercício da Educação Física, conforme a Lei nº 9.696/1998. Segundo o órgão, a exigência também se aplica aos profissionais que atuam na docência da disciplina em escolas.

O CREF12/PE informou ainda que denúncias sobre exercício ilegal da profissão e outras irregularidades podem ser feitas pelo site do conselho.



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