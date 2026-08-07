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Pernambuco | Notícia

Cesta básica sobe 0,44% em julho e apresenta variação de até 510% na RMR, aponta Procon-PE

Pesquisa identificou diferenças expressivas nos preços de produtos de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal

Por Aisha Vitória Publicado em 07/08/2026 às 17:49
Comprar os itens de primeira necessidade ficou mais caro para o consumidor da RMR em julho
Comprar os itens de primeira necessidade ficou mais caro para o consumidor da RMR em julho - Foto: Divulgação/Procon-PE

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O preço médio da cesta básica aumentou 0,44% na Região Metropolitana do Recife (RMR) em julho. De acordo com pesquisa realizada pelo Procon-PE entre os dias 20 e 27 do mês, o conjunto de produtos essenciais passou a custar, em média, R$ 786,41, ante R$ 782,95 em junho. A alta representa um acréscimo de R$ 3,46 no valor total.

Com o reajuste, a cesta básica compromete cerca de 48,51% do salário mínimo vigente, de R$ 1.621. A pesquisa analisou 27 produtos de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal em 26 estabelecimentos dos municípios do Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista.

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Diferenças de preços

A maior diferença de preços foi encontrada no setor de limpeza doméstica. O sabão em pó de 500 gramas apresentou variação de 510,79%, com valores entre R$ 1,39 e R$ 8,49. O papel higiênico de 30 metros, em pacote com quatro unidades, também teve diferença significativa, de 244,51%, sendo encontrado entre R$ 3,19 e R$ 10,99.

Entre os produtos alimentícios, o alho apresentou a maior variação de preços, de 155,46%. O quilo do produto foi encontrado por valores entre R$ 15,85 e R$ 40,49. Em seguida, aparecem a batata inglesa, com diferença de 137,93% (de R$ 5,88 a R$ 13,99), a farinha de mandioca torrada, com variação de 126,85% (de R$ 3,65 a R$ 8,38), e o macarrão espaguete de 400 gramas, com diferença de 123,08% (de R$ 1,95 a R$ 4,35).

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Na comparação entre os preços médios de junho e julho, o arroz apresentou a maior alta entre os alimentos pesquisados, com aumento de 9,21%. O preço médio passou de R$ 3,96 para R$ 4,32 por quilo. O biscoito maisena subiu 7,32%, de R$ 5,85 para R$ 6,28, enquanto o macarrão espaguete teve alta de 6,27%, passando de R$ 2,58 para R$ 2,74.

Entre os produtos de limpeza doméstica, o sabão em pó registrou o maior aumento no preço médio, de 9,56%, passando de R$ 3,07 para R$ 3,36. Já no segmento de higiene pessoal, o creme dental teve alta de 8,51%, com o preço médio subindo de R$ 2,89 para R$ 3,14.

Sobre o levantamento

O levantamento do Procon-PE tem como objetivo acompanhar os preços dos produtos essenciais e identificar as diferenças praticadas entre os estabelecimentos da Região Metropolitana do Recife. O relatório completo da pesquisa está disponível no site do órgão.

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Aisha Vitória

amendonca@jc.com.br

Estagiária, cursando Comunicação Social – Jornalismo na Uninassau.

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