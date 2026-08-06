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Moradores de áreas de risco no Recife cobram obras de contenção após anos de medo com deslizamentos

Famílias de Jardim Monte Verde e Dois Irmãos convivem com barreiras ameaçando imóveis e aguardam medidas após inquéritos do MPPE

Por JC Publicado em 06/08/2026 às 20:36
Moradores de áreas de risco no Recife cobram obras de contenção após anos de medo com deslizamentos
Moradores de áreas de risco no Recife cobram obras de contenção após anos de medo com deslizamentos - TV Jornal/Reprodução

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Moradores de áreas de risco no Recife convivem com o medo de novos deslizamentos e cobram obras de contenção prometidas há anos. Nas comunidades de Jardim Monte Verde, na Zona Sul, e Dois Irmãos, na Zona Norte, famílias relatam problemas estruturais em imóveis e aguardam providências após procedimentos instaurados pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Na Primeira Travessa Serra da Mantiqueira, em Monte Verde, na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, uma barreira localizada no quintal de uma residência preocupa moradores. O aposentado Jairo, que vive no local há mais de dez anos com a esposa, afirma que a situação causa insegurança principalmente durante o período de chuvas.

"É muito difícil. É difícil demais para quem vive aqui ver essa situação. A última vez era aqui", relatou.

Segundo os moradores, uma lona plástica foi instalada na barreira há alguns meses, mas a medida não resolveu o problema. Dentro da residência, a família tenta reparar rachaduras provocadas pela movimentação da estrutura.

Família perdeu filha em deslizamento que matou 48 pessoas

Além do risco atual, a área carrega a memória de uma tragédia ocorrida há quatro anos, quando um deslizamento de barreira em Jardim Monte Verde deixou 48 mortos, dezenas de famílias desalojadas e imóveis destruídos.

Jairo e a esposa perderam uma filha no desastre. "Todo dia o meu coração sangra por dentro. É horrível você perder um filho numa situação dessa. Foi uma barreira que caiu em cima da minha filha", contou.

Para os moradores, a preocupação aumenta quando chegam os períodos de chuva. Eles afirmam que a atenção do poder público costuma aparecer apenas após episódios de emergência.

"É feito com a gente. Só ligam quando acontece a tragédia", disse uma moradora.

Inquéritos do MPPE investigam necessidade de obras

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou dois inquéritos civis para apurar a necessidade de obras de contenção em barreiras localizadas na Primeira Travessa Serra da Mantiqueira, em Jardim Monte Verde, na área limítrofe entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, e na Rua João Limoeiro, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

Os procedimentos foram abertos pelas Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Urbanismo) após o encerramento dos prazos de procedimentos preparatórios que já acompanhavam as situações. Segundo o MPPE, a investigação busca reunir informações para avaliar medidas que podem ser adotadas, como a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o ajuizamento de ação civil pública ou até o arquivamento do caso.

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No caso da barreira em Dois Irmãos, o órgão determinou o envio de ofício ao prefeito do Recife, Victor Marques, e à Procuradoria-Geral do Município, que tiveram prazo de 10 dias para informar sobre o interesse em firmar um TAC para a realização das obras.

Em Monte Verde, a promotoria também acompanha a situação da barreira, localizada em uma área considerada pelo MPPE como pertencente ao Recife, apesar de ficar na divisa com Jaboatão dos Guararapes.

 

A Prefeitura do Recife informou que tem conhecimento dos procedimentos. Enquanto aguardam obras definitivas, moradores cobram ações para evitar novos episódios durante as chuvas.


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