Moradores de áreas de risco no Recife cobram obras de contenção após anos de medo com deslizamentos
Famílias de Jardim Monte Verde e Dois Irmãos convivem com barreiras ameaçando imóveis e aguardam medidas após inquéritos do MPPE
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Moradores de áreas de risco no Recife convivem com o medo de novos deslizamentos e cobram obras de contenção prometidas há anos. Nas comunidades de Jardim Monte Verde, na Zona Sul, e Dois Irmãos, na Zona Norte, famílias relatam problemas estruturais em imóveis e aguardam providências após procedimentos instaurados pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).
Na Primeira Travessa Serra da Mantiqueira, em Monte Verde, na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, uma barreira localizada no quintal de uma residência preocupa moradores. O aposentado Jairo, que vive no local há mais de dez anos com a esposa, afirma que a situação causa insegurança principalmente durante o período de chuvas.
"É muito difícil. É difícil demais para quem vive aqui ver essa situação. A última vez era aqui", relatou.
Segundo os moradores, uma lona plástica foi instalada na barreira há alguns meses, mas a medida não resolveu o problema. Dentro da residência, a família tenta reparar rachaduras provocadas pela movimentação da estrutura.
Família perdeu filha em deslizamento que matou 48 pessoas
Além do risco atual, a área carrega a memória de uma tragédia ocorrida há quatro anos, quando um deslizamento de barreira em Jardim Monte Verde deixou 48 mortos, dezenas de famílias desalojadas e imóveis destruídos.
Jairo e a esposa perderam uma filha no desastre. "Todo dia o meu coração sangra por dentro. É horrível você perder um filho numa situação dessa. Foi uma barreira que caiu em cima da minha filha", contou.
Para os moradores, a preocupação aumenta quando chegam os períodos de chuva. Eles afirmam que a atenção do poder público costuma aparecer apenas após episódios de emergência.
"É feito com a gente. Só ligam quando acontece a tragédia", disse uma moradora.
Inquéritos do MPPE investigam necessidade de obras
O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou dois inquéritos civis para apurar a necessidade de obras de contenção em barreiras localizadas na Primeira Travessa Serra da Mantiqueira, em Jardim Monte Verde, na área limítrofe entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, e na Rua João Limoeiro, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.
Os procedimentos foram abertos pelas Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Urbanismo) após o encerramento dos prazos de procedimentos preparatórios que já acompanhavam as situações. Segundo o MPPE, a investigação busca reunir informações para avaliar medidas que podem ser adotadas, como a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o ajuizamento de ação civil pública ou até o arquivamento do caso.
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No caso da barreira em Dois Irmãos, o órgão determinou o envio de ofício ao prefeito do Recife, Victor Marques, e à Procuradoria-Geral do Município, que tiveram prazo de 10 dias para informar sobre o interesse em firmar um TAC para a realização das obras.
Em Monte Verde, a promotoria também acompanha a situação da barreira, localizada em uma área considerada pelo MPPE como pertencente ao Recife, apesar de ficar na divisa com Jaboatão dos Guararapes.
A Prefeitura do Recife informou que tem conhecimento dos procedimentos. Enquanto aguardam obras definitivas, moradores cobram ações para evitar novos episódios durante as chuvas.