Feriado de São Salvador: confira o funcionamento dos serviços e a programação religiosa em Olinda

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Repartições municipais e escolas suspendem as atividades, mas serviços essenciais permanecem; programação inclui procissão e celebração de missa

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O feriado de São Salvador do Mundo, padroeiro de Olinda, será celebrado nesta quinta-feira (6) com procissão do andor e celebração de missa na Catedral de São Salvador. O funcionamento de alguns serviços públicos da cidade serão pausados, como repartições da Prefeitura e escolas municipais.

O que abre e fecha?

Não haverá expediente nos órgãos da Prefeitura de Olinda nem nas escolas da rede municipal durante o feriado. A ciclofaixa de lazer também não será implantada, uma vez que o feriado é exclusivo de Olinda e o tráfego em direção aos municípios vizinhos permanecerá intenso, o que pode comprometer a segurança dos ciclistas.

Na área da saúde, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos com plantão 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da PE-15 e de Rio Doce e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.

Já os mercados públicos abrirão normalmente, das 6h às 18h, seguindo o horário habitual. A coleta de lixo também será realizada sem alterações, com toda a frota em operação.

Programação religiosa

As homenagens a São Salvador do Mundo começaram no último domingo (2), com a procissão da bandeira e a missa de abertura na Catedral da Sé. Nesta quarta-feira (5), a programação inclui missa às 19h, presidida por Dom Josivaldo José Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

No dia do padroeiro, quinta-feira (6), a procissão do andor terá início às 17h, saindo da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Bairro Novo, com destino à Catedral de São Salvador, onde será celebrada missa às 19h pelo arcebispo Dom Paulo Jackson.

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