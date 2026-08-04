Manhã de chuva intensa mantém Apac em alerta para elevação dos rios Capibaribe e Jaboatão

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Paulista já acumula 115 milímetros e Olinda ultrapassa 76 mm; previsão é de redução gradual da intensidade das precipitações ao longo da tarde

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A chuva continua provocando transtornos na Região Metropolitana do Recife nesta terça-feira (4). Após o grande volume registrado entre a noite de segunda-feira (3) e a manhã de hoje, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) reforça o monitoramento dos principais rios da região, que apresentaram elevação no nível, mas permanecem abaixo da cota de inundação.

Paulista segue com o maior acumulado de chuva do estado nas últimas 24 horas, chegando a 115 milímetros. Em Olinda, o volume já ultrapassa 76 milímetros, mantendo pontos de alagamento em diversos bairros.

Rios seguem em elevação, mas abaixo da cota de inundação

Apesar da elevação do nível dos rios, a Apac afirma que o cenário permanece sob controle. Em entrevista à TV Jornal, o gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos do órgão, Kassio Kramer, detalhou a situação.

"Os rios da Região Metropolitana do Recife se elevaram com a quantidade de chuvas que caiu durante a noite e a madrugada. O Capibaribe e o Jaboatão apresentaram aumento no nível, mas ainda estão longe de atingir as cotas de inundação calculadas."

Entre os pontos acompanhados com maior atenção estão o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, e o Rio Jaboatão, na região de Vila Natal. Segundo Kramer, o monitoramento continuará enquanto houver previsão de chuva e, se houver necessidade, a Defesa Civil será imediatamente comunicada.

Chuva deve perder força ao longo da tarde

De acordo com a Apac, a tendência é que as chuvas diminuam de intensidade após o meio-dia. Apesar da redução, ainda há previsão de precipitações fracas a moderadas ao longo da tarde, com possibilidade de abertura de períodos de melhoria.

Segundo o órgão, a intensificação das chuvas foi favorecida pela combinação de elevada umidade com distúrbios provocados pelos ventos, cenário que motivou a elevação do aviso meteorológico do nível amarelo para o laranja.

A agência ressalta ainda que, embora o período chuvoso em Pernambuco seja mais característico até julho, isso não significa que agosto fique sem chuva. A tendência é de redução gradual dos volumes ao longo das próximas semanas.

Contatos da Defesa Civil em caso de emergência

Abaixo, confira os telefones disponíveis para contato com as Defesas Civis do estado e dos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.

Diversos pontos de alagamento já foram registrados na capital e cidades metropolitanas.

Telefones da Defesa Civil de Pernambuco e da capital

Pernambuco – 199 ou (81) 3181-2490

Recife – 0800.081.3400

Municípios da Região Metropolitana

Jaboatão dos Guararapes – (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655



Camaragibe – (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153



Olinda – (81) 99266.5307 / 0800.081.0060



Paulista – (81) 99784.0270 / 3371.7992



Abreu e Lima – (81) 97347.2443



Moreno – (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018



Araçoiaba – (81) 3543.8983



Cabo de Santo Agostinho – 0800.281.8531



Igarassu – (81) 99460.9073



Itamaracá – (81) 3181.2490 / 199



Ipojuca – (81) 99231.8607 (WhatsApp)



Itapissuma – (81) 98844.5216



São Lourenço da Mata – (81) 98338.5407



Confira registros de alagamentos