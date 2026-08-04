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Pernambuco | Notícia

Idoso de 79 anos morre após afogamento na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Durante o atendimento, foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar, com o apoio de uma motolância e uma Unidade de Suporte Básico do Samu

Por JC Publicado em 04/08/2026 às 18:15 | Atualizado em 04/08/2026 às 18:17
As circunstâncias que levaram ao afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes
As circunstâncias que levaram ao afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes - Foto: Cortesia

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*Matéria em atualização

Um homem de 79 anos morreu após um afogamento registrado na tarde desta terça-feira (4), nas proximidades do Edifício Golden Beach, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada por volta das 16h43 para atender à ocorrência. Antes da chegada das equipes de resgate, a vítima já havia sido retirada da água por populares.

No local, bombeiros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) iniciaram os primeiros socorros. Durante o atendimento, foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar, com o apoio de uma motolância e de uma Unidade de Suporte Básico do Samu.

Após cerca de 30 minutos de tentativas de reanimação, o homem foi avaliado pela equipe médica da Unidade de Suporte Avançado, que encerrou os procedimentos e constatou o óbito.

Após a confirmação da morte, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos legais e a remoção do corpo.

Nota do Corpo de Bombeiros

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que, após a confirmação da morte, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para a adoção dos procedimentos cabíveis.

As circunstâncias do afogamento não foram informadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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