Grande Recife enfrenta madrugada de fortes chuvas; Apac eleva alerta para nível laranja

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Paulista ultrapassou os 100 milímetros de chuva em 24 horas; ruas ficaram alagadas e canais transbordaram em bairros da Região Metropolitana

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O Grande Recife amanheceu com ruas alagadas e canais transbordando nesta terça-feira (4), após uma noite de fortes chuvas. Diante do grande volume de água, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou o aviso meteorológico de estado de observação (amarelo) para estado de atenção (laranja), indicando maior risco de transtornos.

Bairros como Janga, em Paulista, e Rio Doce e Tabajara, em Olinda, registraram pontos de alagamento durante a madrugada. Segundo a Apac, Paulista acumulou 104 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, o maior volume do estado. Em seguida aparecem Goiana (91 mm), Abreu e Lima (79 mm), Camaragibe (72 mm) e Recife (70 mm).

Confira maiores acumulados

O alerta laranja permanece válido até as 14h30 desta terça-feira para a Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul. Para o Agreste, a previsão é de chuvas com intensidade moderada.

Paulista suspende aulas da rede municipal

A Prefeitura do Paulista suspendeu as aulas do turno da manhã desta terça-feira em toda a rede municipal de ensino. Segundo a Secretaria de Educação, a medida preventiva foi adotada em razão do elevado volume de chuvas registrado nas últimas 24 horas, que ultrapassou os 100 milímetros, e do estado de atenção emitido pela Apac.

A gestão municipal informou que continuará monitorando as condições climáticas em conjunto com os órgãos competentes e divulgará, pelos canais oficiais da prefeitura, atualizações sobre o funcionamento dos demais turnos.

Jaboatão também suspende aulas presenciais

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes também suspendeu as aulas presenciais da rede municipal no turno da manhã desta terça-feira. A decisão foi tomada seguindo orientação da Defesa Civil do município, em razão das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os estudantes realizarão atividades na modalidade extraclasse enquanto persistirem as condições que motivaram a suspensão. A pasta informou ainda que a medida tem como objetivo garantir a segurança de alunos, professores e demais integrantes da comunidade escolar.

Recife registra alagamentos e Defesa Civil recebe 31 chamados

O Centro de Operações do Recife (COP) informou que o maior acumulado de chuva nas últimas 12 horas foi registrado em Nova Descoberta, com 68,7 milímetros, volume equivalente a mais de 40% da média histórica de agosto, que é de 161 milímetros.

Nas últimas 24 horas, a Defesa Civil do Recife recebeu 31 chamados, a maioria para colocação de lonas e realização de vistorias, sem ocorrências graves. Entre os principais pontos de alagamento registrados durante a madrugada estão a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, a Avenida Santos Araújo e a Estrada dos Remédios, em frente ao Mercado.

Contatos da Defesa Civil em caso de emergência

Abaixo, confira os telefones disponíveis para contato com as Defesas Civis do estado e dos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.

Diversos pontos de alagamento já foram registrados na capital e cidades metropolitanas.

Telefones da Defesa Civil de Pernambuco e da capital

Pernambuco – 199 ou (81) 3181-2490

Recife – 0800.081.3400

Municípios da Região Metropolitana

Jaboatão dos Guararapes – (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Camaragibe – (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Olinda – (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista – (81) 99784.0270 / 3371.7992

Abreu e Lima – (81) 97347.2443

Moreno – (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Araçoiaba – (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho – 0800.281.8531

Igarassu – (81) 99460.9073

Itamaracá – (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca – (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma – (81) 98844.5216

São Lourenço da Mata – (81) 98338.5407

Entenda o significado dos níveis de alerta da Apac