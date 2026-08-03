Únicos representantes do Nordeste, pesquisadores da UFRPE chegam à final do Jabuti Acadêmico
Publicação reúne anos de pesquisas sobre cágados, jabutis e jacarés e também foi eleito o melhor da área de Zoologia entre 2023 e 2025
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Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) estão entre os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico. O professor Geraldo Jorge Barbosa de Moura e o mestrando Arthur Felipe Ferreira de Freitas integram a equipe responsável pelo livro Quelônios Continentais e Crocodilianos do Brasil, único representante do Nordeste na categoria Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia.
Antes mesmo da indicação ao Jabuti Acadêmico, a obra foi reconhecida pela Sociedade Brasileira de Zoologia (SBZ) como a melhor publicação científica da área de Zoologia entre 2023 e 2025.
"Ser um dos finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico é motivo de grande orgulho e motivação para continuar produzindo ciência", celebra o mestrando e autor do livro, Arthur Felipe.
Livro reúne anos de pesquisa sobre tartarugas, jabutis e jacarés
A publicação Quelônios Continentais e Crocodilianos do Brasil reúne informações produzidas ao longo de anos de pesquisas sobre os quelônios continentais, grupo que engloba tartarugas de água doce, cágados e jabutis, além dos crocodilianos, como os jacarés.
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A obra aborda temas como diversidade de espécies, história natural e chaves de identificação, reunindo conteúdos voltados tanto à pesquisa científica quanto à conservação da fauna brasileira.
Obra também aproxima o conhecimento científico do público
Além de servir como material de referência para pesquisadores e estudantes, a publicação também foi pensada para dialogar com outros leitores interessados na biodiversidade brasileira, explica Arthur Felipe.
"A obra tenta alcançar o público em geral, com informações relevantes e belas fotografias que permitem aproximar todas as pessoas aos cágados, jabutis e jacarés do nosso país."
Além de Geraldo Jorge Barbosa de Moura e Arthur Felipe Ferreira de Freitas, a obra é assinada por Adriana Malvasio, Elizângela Silva de Brito, Fábio de Lima Muniz, Flavio de Barros Molina, Franco Leandro de Souza, Henrique Caldeira Costa, Luís Antonio Bochetti Bassetti, Natália Rizzo Friol, Rafael Martins Valadão, Raissa Fries Bressan, Sabine Borges da Rocha, Samuel Campos Gomides, Thiago Costa Gonçalves Portelinha e Thiago Simon Marques.
A cerimônia de premiação do Jabuti Acadêmico está marcada para o dia 11 de agosto, em São Paulo.