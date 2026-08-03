UFPE abre concurso público com 114 vagas para técnicos administrativos em educação
As inscrições estarão abertas de 12 de agosto e 8 de setembro; O certame é regulamentado pelo Edital nº 12/2026, publicado nesta segunda-feira (3)
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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu concurso público para o preenchimento de 114 vagas destinadas a servidores técnico-administrativos em Educação (TAEs). As oportunidades são para cargos dos níveis de classificação D (ensino médio) e E (ensino superior), com lotação nos campi do Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru e Sertânia.
As inscrições estarão abertas entre os dias 12 de agosto e 8 de setembro. O certame é regulamentado pelo Edital nº 12/2026, publicado nesta segunda-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU).
Cargos e salários
Para os cargos de nível D, o vencimento básico inicial é de R$ 3.181,39. Já para os cargos de nível E, a remuneração inicial é de R$ 5.215,39. Além dos salários, os servidores terão direito ao auxílio-alimentação, atualmente fixado em R$ 1.192,00, além de outros benefícios previstos na legislação, conforme os requisitos de cada cargo.
A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível D e de R$ 180 para os cargos de nível E. As provas estão previstas para os meses de janeiro e março de 2027, conforme o cargo escolhido.
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A UFPE orienta os candidatos a consultarem o edital para verificar o cronograma completo, os requisitos específicos de cada função, a documentação exigida e as demais regras do processo seletivo.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail concurso2026@fadeconcursos.org.br.