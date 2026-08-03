UFPE abre concurso público com 114 vagas para técnicos administrativos em educação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As inscrições estarão abertas de 12 de agosto e 8 de setembro; O certame é regulamentado pelo Edital nº 12/2026, publicado nesta segunda-feira (3)

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A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) abriu concurso público para o preenchimento de 114 vagas destinadas a servidores técnico-administrativos em Educação (TAEs). As oportunidades são para cargos dos níveis de classificação D (ensino médio) e E (ensino superior), com lotação nos campi do Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru e Sertânia.

As inscrições estarão abertas entre os dias 12 de agosto e 8 de setembro. O certame é regulamentado pelo Edital nº 12/2026, publicado nesta segunda-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU).

Cargos e salários

Para os cargos de nível D, o vencimento básico inicial é de R$ 3.181,39. Já para os cargos de nível E, a remuneração inicial é de R$ 5.215,39. Além dos salários, os servidores terão direito ao auxílio-alimentação, atualmente fixado em R$ 1.192,00, além de outros benefícios previstos na legislação, conforme os requisitos de cada cargo.

A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível D e de R$ 180 para os cargos de nível E. As provas estão previstas para os meses de janeiro e março de 2027, conforme o cargo escolhido.

A UFPE orienta os candidatos a consultarem o edital para verificar o cronograma completo, os requisitos específicos de cada função, a documentação exigida e as demais regras do processo seletivo.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail concurso2026@fadeconcursos.org.br.



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