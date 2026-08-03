Dia Nacional da Saúde marca ação de atendimentos gratuitos, em Recife e Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A iniciativa acontece nesta quarta-feira (05), na Uninassau, e envolve as áreas de psicologia, odontologia, fisioterapia e medicina veterinária

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Na data que se comemora o Dia Nacional da Saúde, na próxima quarta-feira (5), o Uninassau - Centro Universitário Maurício de Nassau Recife (Graças, Boa Viagem e Caxangá) e as Faculdades Uninassau Olinda e Costa Dourada promovem diversos serviços de saúde gratuitos para a população. O dia comemorativo foi criado em homenagem ao médico Oswaldo Cruz e que tem como objetivo valorizar a educação sanitária e os hábitos de vida saudáveis.

A ação acontece durante a manhã, das 8h às 12h, e a tarde, das 13h às 18h. Para os atendimentos, serão distribuídas fichas por turno, sendo 25 em Fisioterapia, 20 em Odontologia, 20 em Psicologia e 10 em Medicina Veterinária em cada uma das unidades.

Os serviços oferecidos são avaliação odontológica, limpeza, aplicação de flúor, plantão psicológico adulto e infantil, consulta, orientação veterinária, entre outros.

"Muitas pessoas encontram dificuldades para acessar atendimentos especializados. Iniciativas como esta ajudam a ampliar esse acesso, promovendo cuidado integral em áreas fundamentais. Além de beneficiar diretamente a comunidade, a ação reforça o compromisso social das nossas Instituições em contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio de serviços humanizados e de qualidade", destaca Fellipe Miranda, coordenador regional das Clínicas-Escolas da Uninassau.

Serviço:

Uninassau Graças

Odontologia: avaliação, limpeza e aplicação de flúor;

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 615, Bloco D, no bairro das Graças;

Psicologia: plantão psicológico adulto e infantil;

Endereço: Rua Ana Angélica, 25, no bairro do Derby;

Fisioterapia: avaliação e orientação fisioterapeuta adulto e infantil;

Endereço: Rua Ana Angélica, 52, Derby;

Veterinária: consulta e orientação veterinária;

Endereço: Rua Fernando Lopes, 712, no bairro das Graças.

Uninassau Boa Viagem

Odontologia: avaliação, limpeza (simples) e aplicação de flúor;

Psicologia - plantão psicológico adulto e infantil e terapia ABA (triagem);

Endereço: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316, Térreo, Boa Viagem.

Uninassau Caxangá

Psicologia - plantão psicológico adulto e infantil;

Endereço: Avenida Joaquim Ribeiro, 1080, Caxangá.

Uninassau Olinda



Odontologia - avaliação, limpeza(simples) e aplicação de flúor;

Psicologia - plantão psicológico adulto e infantil;

Fisioterapia - avaliação e orientação fisioterapeuta adulto e infantil;

Endereço: Shopping Patteo Olinda, Piso G1 (Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada).

Uninassau Costa Dourada



Psicologia: plantão psicológico adulto e infantil;

Endereço: Rodovia PE-60, KM 03, nº 3200.