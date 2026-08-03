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Pernambuco | Notícia

Apac coloca RMR e Zona da Mata em estado de observação para chuvas até esta terça-feira (4)

Aviso meteorológico prevê pancadas de chuva moderada, com possibilidade de ocorrências pontualmente fortes até a manhã desta terça

Por Fagner Clemente Publicado em 03/08/2026 às 20:54 | Atualizado em 03/08/2026 às 21:11
Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'Ã¡gua apÃ³s fortes chuvas e transbordamento de rios
Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, ficou embaixo d'Ã¡gua apÃ³s fortes chuvas e transbordamento de rios - Sidney Lucena/JC Imagem

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A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu um aviso meteorológico na tarde desta segunda-feira (3) colocando a Região Metropolitana do Recife (RMR), a Mata Norte e a Mata Sul em estado de observação devido à previsão de chuvas.

De acordo com o aviso meteorológico nº 72/2026, emitido às 16h30, há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada, com possibilidade de ocorrências pontualmente fortes, entre a noite desta segunda-feira (3) e a manhã da terça-feira (4). O comunicado é válido até as 14h desta terça.

Segundo a APAC, a condição é provocada pela confluência dos ventos em baixos níveis, favorecendo a formação de áreas de instabilidade sobre o litoral pernambucano.

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Orientação

A APAC orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e siga as recomendações da Defesa Civil, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos e outros transtornos provocados pelas chuvas.

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Fagner Clemente

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