Jornalista, escritor e antropólogo, Mário Hélio toma posse na Academia Paraibana de Letras
Em 2023, Mário Hélio já havia sido eleito para a Academia Pernambucana de Letras (APL). Ele foi repórter e colunista do Jornal do Commercio
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O jornalista, escritor, editor e antropólogo Mário Hélio tomou posse, na sexta-feira (31), na cadeira nº 15 da Academia Paraibana de Letras (APL), em cerimônia realizada no Convento de São Francisco, em João Pessoa. Ele sucede o artista plástico Chico Pereira, que morreu em dezembro do ano passado.
Natural de Sapé (PB), Mário Hélio é o primeiro representante da Zona da Mata paraibana a ocupar a cadeira, cujo patrono é Eugênio Toscano de Brito. A cerimônia foi presidida pelo acadêmico Francisco de Sales Gaudêncio, responsável pelo discurso de recepção ao novo integrante da APL.
Eleito com 32 votos, Mário Hélio destacou, em seu discurso de posse, o significado simbólico das academias de letras e a continuidade representada pela sucessão entre seus integrantes. Ao citar a estela de Seikilos, afirmou que "Sou uma imagem de pedra, / Seikilos me pôs aqui, / Onde para sempre sou / Sinal de memória eterna". O novo acadêmico também prestou homenagem ao antecessor, Chico Pereira.
Participaram da solenidade o escritor Joaquim Falcão, representando a Academia Brasileira de Letras; a presidente da Academia Pernambucana de Letras, Margarida Cantarelli; o presidente da Academia de Letras de Campina Grande, Thélio Queiroz Faria; e Igor Burgos, representando a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), onde Mário Hélio é superintendente de Periódicos e Projetos Especiais.
Formado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), mestre em História pela UFPE e doutor em Antropologia pela Universidade de Salamanca, na Espanha, Mário Hélio foi repórter e colunista do Jornal do Commercio, professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), diretor da Editora Massangana e da Diretoria de Memória, Educação e Cultura da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).
É autor de livros sobre cultura brasileira, identidade nordestina e a obra de Gilberto Freyre, além de biografias e ensaios.
APL
Em 2023, Mário Hélio Gomes de Lima também foi eleito como imortal da Academia Pernambucana de Letras após pleito realizado pelos acadêmicos da instituição, a terceira academia de letras mais antiga do país.
Ele ocupa a cadeira de número 24, vaga que então era de Reinaldo de Oliveira, falecido em 2022.