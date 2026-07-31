Compesa ativa novo sistema de esgoto e eleva cobertura em Noronha para 70%
Com investimento de R$ 21 milhões, a ETE Boldró ganha automação e laboratório próprio para testes efluentes, sem necessidade de envios ao Recife
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou a operação da primeira fase do novo sistema de esgotamento sanitário de Fernando de Noronha.
Centrada na requalificação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Boldró, a intervenção recebeu R$ 21 milhões em investimentos e elevou o índice de coleta e tratamento de resíduos na ilha de 63,7% para 70%, com impacto direto sobre cerca de 2 mil habitantes.
Apesar do índice de cobertura ter sido ampliado em 7%, a nova estação de tratamento de esgoto só está operando com 20% da sua capacidade. Significa que a nova estação de tratamento está apta para ampliar a sua capacidade de tratamento a depender de obras complementares e assim ampliar o índice de cobertura de esgoto na ilha.
Análises locais e automação do sistema
Uma das principais mudanças operacionais é a implantação de um laboratório próprio dentro do arquipélago para a análise diária dos efluentes.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A nova estrutura elimina a logística de transporte de amostras de água e esgoto para a Região Metropolitana do Recife, garantindo agilidade no monitoramento do descarte. As primeiras aferições efetuadas na unidade confirmaram que o efluente processado atende aos padrões exigidos pelos órgãos ambientais.
A ETE Boldró, que no momento passa por etapas finais de urbanização do seu entorno, teve sua capacidade volumétrica expandida e recebeu sistemas automatizados de controle. O aparato tecnológico tem como objetivo monitorar o fluxo de tratamento de forma contínua, reduzindo os riscos de falhas operacionais em uma área de preservação ambiental.