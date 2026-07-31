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Pernambuco | Notícia

Compesa ativa novo sistema de esgoto e eleva cobertura em Noronha para 70%

Com investimento de R$ 21 milhões, a ETE Boldró ganha automação e laboratório próprio para testes efluentes, sem necessidade de envios ao Recife

Por Maria Clara Trajano Publicado em 31/07/2026 às 12:50 | Atualizado em 31/07/2026 às 13:38
Estação de tratamento de esgoto (ETE) Boldró, em Fernando de Noronha
Estação de tratamento de esgoto (ETE) Boldró, em Fernando de Noronha - Divulgação Compesa

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A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou a operação da primeira fase do novo sistema de esgotamento sanitário de Fernando de Noronha.

Centrada na requalificação e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Boldró, a intervenção recebeu R$ 21 milhões em investimentos e elevou o índice de coleta e tratamento de resíduos na ilha de 63,7% para 70%, com impacto direto sobre cerca de 2 mil habitantes.

Apesar do índice de cobertura ter sido ampliado em 7%, a nova estação de tratamento de esgoto só está operando com 20% da sua capacidade. Significa que a nova estação de tratamento está apta para ampliar a sua capacidade de tratamento a depender de obras complementares e assim ampliar o índice de cobertura de esgoto na ilha.

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Análises locais e automação do sistema

Uma das principais mudanças operacionais é a implantação de um laboratório próprio dentro do arquipélago para a análise diária dos efluentes.

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A nova estrutura elimina a logística de transporte de amostras de água e esgoto para a Região Metropolitana do Recife, garantindo agilidade no monitoramento do descarte. As primeiras aferições efetuadas na unidade confirmaram que o efluente processado atende aos padrões exigidos pelos órgãos ambientais.

A ETE Boldró, que no momento passa por etapas finais de urbanização do seu entorno, teve sua capacidade volumétrica expandida e recebeu sistemas automatizados de controle. O aparato tecnológico tem como objetivo monitorar o fluxo de tratamento de forma contínua, reduzindo os riscos de falhas operacionais em uma área de preservação ambiental.

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Maria Clara Trajano

mtrajano@sjcc.com.br

Jornalista pela UFPE, no SJCC desde 2022