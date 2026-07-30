Recife conclui escavação de dois reservatórios e inicia vertedor na Abdias de Carvalho

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Obra de R$ 60 milhões visa conter alagamentos na Zona Oeste; intervenção na entrada da cidade inclui contenção nos canais da Chesf e Vietnã

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A prefeitura do Recife concluiu a escavação de dois reservatórios de contenção de água nas alças da Avenida Abdias de Carvalho, entre os bairros do Curado e Torrões, e iniciou a montagem do vertedor hidráulico.

A intervenção faz parte de um pacote de macrodrenagem orçado em R$ 60 milhões, financiado pelo programa ProMorar, que busca mitigar os recorrentes alagamentos na Zona Oeste da capital.

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Como funcionará o sistema de reservatórios

Com investimento de R$ 35,7 milhões, os quatro reservatórios previstos no projeto têm como meta reduzir em até 30% o pico das cheias na bacia local. As estruturas atuarão de forma integrada com os canais da região e com a rede de microdrenagem urbana.

O conjunto das quatro unidades terão capacidade de armazenamento de 130 mil metros cúbicos de água. Todo o sistema estima atender mais moradores das comunidades do Vietnã, Miguel Arraes, Torrões e entorno da Praça da Chesf.

Requalificação de canais e remanejamento habitacional

Paralelamente às bacias de detenção, o município executa a readequação dos canais da Chesf e do Vietnã, com aporte de R$ 21,5 milhões. Os trabalhos englobam desassoreamento, contenção de encostas e a alteração do traçado do Canal da Chesf por meio de bueiros nas ruas Doutor Antônio Correia de Oliveira e Doutor Flávio Marojo.

O projeto prevê ainda a instalação de ecobarreiras para retenção de resíduos e a abertura de vias laterais de acesso. As famílias desocupadas devido ao traçado das obras serão reassentadas em um conjunto habitacional no bairro do Jiquiá.

A última etapa do conjunto de obras compreende a troca das tubulações da rede de microdrenagem na própria Avenida Abdias de Carvalho, com orçamento estimado em R$ 3,4 milhões.