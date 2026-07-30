Recife conclui escavação de dois reservatórios e inicia vertedor na Abdias de Carvalho
Obra de R$ 60 milhões visa conter alagamentos na Zona Oeste; intervenção na entrada da cidade inclui contenção nos canais da Chesf e Vietnã
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A prefeitura do Recife concluiu a escavação de dois reservatórios de contenção de água nas alças da Avenida Abdias de Carvalho, entre os bairros do Curado e Torrões, e iniciou a montagem do vertedor hidráulico.
A intervenção faz parte de um pacote de macrodrenagem orçado em R$ 60 milhões, financiado pelo programa ProMorar, que busca mitigar os recorrentes alagamentos na Zona Oeste da capital.
Como funcionará o sistema de reservatórios
Com investimento de R$ 35,7 milhões, os quatro reservatórios previstos no projeto têm como meta reduzir em até 30% o pico das cheias na bacia local. As estruturas atuarão de forma integrada com os canais da região e com a rede de microdrenagem urbana.
O conjunto das quatro unidades terão capacidade de armazenamento de 130 mil metros cúbicos de água. Todo o sistema estima atender mais moradores das comunidades do Vietnã, Miguel Arraes, Torrões e entorno da Praça da Chesf.
Requalificação de canais e remanejamento habitacional
Paralelamente às bacias de detenção, o município executa a readequação dos canais da Chesf e do Vietnã, com aporte de R$ 21,5 milhões. Os trabalhos englobam desassoreamento, contenção de encostas e a alteração do traçado do Canal da Chesf por meio de bueiros nas ruas Doutor Antônio Correia de Oliveira e Doutor Flávio Marojo.
O projeto prevê ainda a instalação de ecobarreiras para retenção de resíduos e a abertura de vias laterais de acesso. As famílias desocupadas devido ao traçado das obras serão reassentadas em um conjunto habitacional no bairro do Jiquiá.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A última etapa do conjunto de obras compreende a troca das tubulações da rede de microdrenagem na própria Avenida Abdias de Carvalho, com orçamento estimado em R$ 3,4 milhões.