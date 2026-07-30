Neoenergia investe R$ 48 milhões em novas subestações de Jaboatão dos Guararapes e Cachoeirinha
A obra beneficiará mais de 25 mil clientes e vai receber acréscimo de 12,5 MVA de potência instalada, visando a qualidade no fornecimento de energia
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O sistema elétrico de Pernambuco ganhará mais robustez com a implantação, até o final deste ano, de duas novas subestações. A Neoenergia Pernambuco está concluindo as unidades de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e de Cachoeirinha, no Agreste.
Os projetos recebem R$ 48 milhões em aportes e fazem parte do maior ciclo de investimentos da história da distribuidora no Estado. Entre 2026 e 2030, serão destinados R$ 9,7 bilhões à ampliação e modernização da rede, fortalecendo a infraestrutura, aumentando a confiabilidade do fornecimento e acompanhando a expansão econômica e populacional de Pernambuco.
Em Cachoeirinha, a previsão é que a unidade seja energizada em outubro. A subestação vai melhorar os níveis de tensão e o desempenho da rede de média tensão, contribuindo com a maior oferta de energia em municípios como de Lajedo, São Caetano e São Bento do Una.
A obra beneficiará mais de 25 mil clientes, proporcionando maior confiabilidade e qualidade no fornecimento de energia. Além disso, contará com um acréscimo de 12,5 MVA de potência instalada, fortalecendo a infraestrutura elétrica necessária para acompanhar o crescimento da cidade e apoiar o desenvolvimento das atividades econômicas da região.
A partir do próximo mês de dezembro, a Subestação Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes, irá proporcionar o fornecimento de energia mais estável e confiável para mais de 48,5 mil clientes. A unidade ajudará na distribuição de cargas, contribuindo para uma melhor qualidade do serviço.
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Além disso, aumentará a capacidade do sistema para atender ao crescimento da demanda da região, com a inclusão de 26,6 MVA de potência instalada. O reforço também trará mais segurança para a operação da rede e mais eficiência no atendimento aos consumidores.
“As novas subestações foram projetadas para ampliar a capacidade de atendimento do sistema elétrico, proporcionando mais qualidade, confiabilidade e continuidade no fornecimento de energia. Além de beneficiar diretamente a população, os empreendimentos vão criar condições para o desenvolvimento de atividades comerciais, industriais e de serviços, acompanhando a expansão urbana dos dois municípios”, comenta a superintende de Expansão da Alta Tensão da Neoenergia, Anapaula Nobre.
As duas obras integram a estratégia da Neoenergia Pernambuco de modernizar e expandir o sistema elétrico estadual, por meio da construção de novas subestações, ampliação da capacidade instalada e expansão das redes de distribuição.
Plano recorde para Pernambuco
As inaugurações fazem parte do plano recorde de investimentos da Neoenergia Pernambuco. Ao longo dos próximos cinco anos, a distribuidora prevê a construção de 25 novas subestações, ampliação de outras 34 unidades, implantação de mais de 9 mil quilômetros de redes de alta e média tensão e 141 novos alimentadores.
Com esse conjunto de obras, a companhia amplia a capacidade do sistema elétrico, reduz riscos de interrupções e prepara a infraestrutura para atender ao crescimento econômico e social de Pernambuco nas próximas décadas.