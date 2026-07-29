Funcionários do Detran-PE são investigados por fraude em emplacamento de veículos

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Servidores são suspeitos de inserir dados falsos no sistema para registrar veículos que ainda estavam em concessionárias e montadoras

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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga um esquema de falsificação de documentos de veículos por funcionários do Detran-PE. Os servidores tinham acesso ao chassi de veículos que ainda estavam em concessionárias e faziam, de forma fraudulenta, o primeiro emplacamento, abrindo margem para a prática de crimes.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (29), o delegado adjunto da 1° 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1° Deccor), Júlio Cesar Pinheiro, explicou que funcionários do Ciretran de Cabo de Santo Agostinho e de Paulista participavam do esquema.

Para qualquer processo de emplacamento no Detran, são necessários dois servidores. Um é responsável por reunir os documentos e o outro por fazer a validação e gerar o emplacamento dos veículos.

Nesse esquema de fraude, essa dupla de funcionários ignoravam o manual do Detran que garante a segurança do procedimento e, utilizando procurações falsas, os suspeitos registravam em CPFs ou CNPJs veículos que não tinham sido comprados de fato.

A prática era feita, provavelmente, a pedido de uma organização criminosa que ainda está sendo investigada. Os funcionários do Detran recebiam valores expressivos por cada emplacamento irregular.

Investigação em andamento

O objetivo da fraude ainda não foi descoberto, mas abre margem para a prática de crimes. "Desde estelionatos virtuais, com a venda de carros que ainda não estão no mercado, mas se for verificar no sistema nacional do Detran, a documentação tem aparência lícita mesmo sem ser", explica o delegado.

Ele também cita fraudes a seguradoras e financiadoras e a prática de "esquentar carros" frutos de roubos e receptação. Júlio César esclarece que essa primeira fase da investigação tinha por objetivo retirar esses servidores de dentro do Detran e interromper a prática ilícita.

Ao todo, cinco pessoas são investigadas. Uma foi presa na manhã da última terça-feira (28) e as outras quatro estão sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. A investigação inicial aponta que, mesmo seguindo o mesmo modus operandi, os funcionários de cada Ciretran não tinham envolvimento entre si.

O esquema foi descoberto por meio de denúncias de pessoas que iam, de fato, comprar esses veículos e na hora de emplacar descobriam que já havia um registro. Até o momento, a Polícia Civil constatou que essa situação aconteceu em oito estados da federação.

Por meio de nota enviada ao Jornal do Commercio, o Detran-PE informou que "os servidores investigados já respondem a Processos Administrativos Disciplinares (PAD)" e que "parte dos envolvidos já foi demitida administrativamente, não integrando mais o quadro funcional do Órgão".

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