Evento gratuito traz lançamentos da Canon e Sony para o Recife nesta quinta-feira (30)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Delta Preset vai apresentar as novidades das principais marcas do mercado audiovisual com oportunidades de testes, workshops e demonstrações ao vivo

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Nesta quinta-feira (30), o Delta Preset chega ao Recife, apresentando os novos lançamentos das câmeras Canon, além de demonstrações ao vivo, workshops e networking com profissionais do setor. O público também terá a oportunidade de testar os equipamentos em tempo real.

O evento acontece a partir das 14h, na Rua São Jorge, número 240, Bloco D (5º Pavimento Recife Antigo) com vagas limitadas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site oficial do Delta Preset. O credenciamento será realizado das 13h às 13h45, na bilheteria do local.

Recife também será a primeira cidade a conferir de perto a nova Sony FX5, lançada em 2026, o público poderá conhecer a câmera em primeira mão, fazer testes e consultar especialistas da marca.

Além da Canon e da Sony, o evento recebe marcas importantes no mercado audiovisual, como Lumix, DZOFilm, Accsoon, Laowa, Synco, Hollyland e muito mais.

