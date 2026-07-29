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Pernambuco | Notícia

Evento gratuito traz lançamentos da Canon e Sony para o Recife nesta quinta-feira (30)

O Delta Preset vai apresentar as novidades das principais marcas do mercado audiovisual com oportunidades de testes, workshops e demonstrações ao vivo

Por Anaís Coelho Publicado em 29/07/2026 às 16:04
Câmera Sony FX5, novo lançamento da Sony
Câmera Sony FX5, novo lançamento da Sony - Divulgação/Sony

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Nesta quinta-feira (30), o Delta Preset chega ao Recife, apresentando os novos lançamentos das câmeras Canon, além de demonstrações ao vivo, workshops e networking com profissionais do setor. O público também terá a oportunidade de testar os equipamentos em tempo real. 

O evento acontece a partir das 14h, na Rua São Jorge, número 240, Bloco D (5º Pavimento Recife Antigo) com vagas limitadas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site oficial do Delta Preset. O credenciamento será realizado das 13h às 13h45, na bilheteria do local.

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Recife também será a primeira cidade a conferir de perto a nova Sony FX5, lançada em 2026, o público poderá conhecer a câmera em primeira mão, fazer testes e consultar especialistas da marca.

Além da Canon e da Sony, o evento recebe marcas importantes no mercado audiovisual, como Lumix, DZOFilm, Accsoon, Laowa, Synco, Hollyland e muito mais.

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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