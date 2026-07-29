Embarcação que vai monitorar tubarões em Pernambuco tem primeira saída marcada para 7 de setembro
Data foi escolhida para que os animais sejam devolvidos ao mar em áreas mais distantes da costa, reduzindo risco de incidentes no feriado
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Após mais de dez anos de interrupção, o Governo de Pernambuco vai retomar o monitoramento de tubarões no litoral da Região Metropolitana do Recife (RMR).
A primeira saída da embarcação responsável pela pesquisa está marcada para o feriado de 7 de setembro, dentro das ações previstas no Edital de Monitoramento de Tubarões no Litoral de Pernambuco, lançado em janeiro deste ano.
Em entrevista à Rádio Jornal nesta quarta-feira (29), o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e coordenador do projeto Ecotuba, Paulo Oliveira, informou que a equipe realizará expedições-piloto entre os dias 17 e 23 de agosto para testar equipamentos e ajustar os protocolos antes do início oficial das atividades.
“Entre os dias 17 e 23 de agosto, nós vamos fazer algumas saídas que chamamos na academia de piloto para os ajustes e a primeira saída de pesquisa vai ser no feriadão”, afirmou.
A data foi escolhida para que os tubarões capturados sejam devolvidos ao mar em áreas mais distantes da costa, reduzindo a probabilidade de aproximação das praias e, consequentemente, o risco de incidentes.
A embarcação partirá do Iate Clube do Recife, em Brasília Teimosa, e percorrerá áreas entre Olinda e o Cabo de Santo Agostinho, incluindo a região da Praia do Paiva.
Segundo Paulo Oliveira, os tubarões serão capturados a aproximadamente 2 quilômetros da costa, em profundidades entre 8 e 10 metros. Após serem levados ao convés, os animais passarão por procedimentos de marcação e coleta de dados antes de serem devolvidos ao mar.
"O tubarão vai ser trazido para o convés da embarcação, onde aplicamos todo o protocolo, que já foi desenvolvido no Arquipélago de Fernando de Noronha", explicou.
Retomada após mais de uma década e aditivo
O monitoramento volta a ser realizado na Região Metropolitana do Recife (RMR) cerca de dois meses após o registro de dois incidentes envolvendo tubarões: um em Jaboatão dos Guararapes, no qual uma criança sofreu uma mordida e teve a perna amputada, e outro na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.
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A retomada do serviço era uma promessa do Governo de Pernambuco que se arrasta desde 2023.
O projeto é financiado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe).
Inicialmente, o edital previa investimento de R$ 1,52 milhão para execução durante 24 meses, mas recebeu um aditivo de R$ 1 milhão, elevando o valor total para R$ 2,52 milhões.
De acordo com a secretária-executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves, parte dos novos recursos será destinada à implantação do Centro de Monitoramento do Banhista, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, área que concentra alto número de incidentes no Estado.
"Esse edital era a lacuna que a gente precisava, porque o Cemit atua em três eixos: pesquisa e monitoramento, educação e comunicação ambiental e segurança aquática. A pesquisa estava ocorrendo, mas não focada nessa questão do monitoramento. Então, o edital fecha essa lacuna", afirmou.
Como será o monitoramento
O objetivo da iniciativa é identificar áreas de maior risco, atualizar informações científicas sobre o comportamento dos tubarões e fortalecer as estratégias de prevenção, comunicação e segurança aquática no litoral pernambucano.
Segundo o biólogo Leandro Alberto, os animais capturados receberão um chip e serão devolvidos ao mar em áreas mais afastadas da costa.
"Os animais vão ser capturados, marcados e devolvidos mais afastados. Esse chip que o animal vai receber vai captar informações por outros equipamentos que nós vamos colocar dentro da água também, que são os receptores", explicou.
Sempre que um tubarão marcado passar próximo a um desses receptores, sua presença será registrada. Com isso, os pesquisadores poderão acompanhar os deslocamentos dos animais e identificar padrões de comportamento ao longo do tempo.
A expectativa é reunir informações sobre a aproximação dos tubarões da costa em diferentes épocas do ano, como inverno e verão, além de analisar variações entre os períodos diurno e noturno. Os dados deverão subsidiar futuras ações de prevenção e gestão do risco nas praias pernambucanas.