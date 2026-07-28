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Pernambuco | Notícia

Protestos por moradia reúnem manifestantes no Centro do Recife nesta terça-feira (28)

Manifestantes ocupam trechos de vias próximas à Prefeitura e pontes na área central; CTTU acompanha o fluxo de veículos no local

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 28/07/2026 às 10:48 | Atualizado em 28/07/2026 às 10:55
Protesto na frente da Prefeitura do Recife
Protesto na frente da Prefeitura do Recife - Cortesia

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Três protestos acontecem de forma simultânea na manhã desta terça-feira (28), na área central do Recife. Dezenas de manifestantes de diferentes movimentos sociais de luta por moradia ocupam vias com cartazes e pedem por políticas de moradia.

De acordo com a apuração da Rádio Jornal, três protestos acontecem de forma simultânea no Recife. Eles estão localizados na Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo (em frente a Prefeitura do Recife) e no encontro com da ponte Buarque de Macêdo com a Avenida Rio Branco.

Embora não haja bloqueio das vias, os manifestantes ocupam parte delas e o trânsito está lentificado. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local para orientar o fluxo de veículos.

As equipes do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) seguem apurando as informações.

O que diz a Prefeitura

Em nota enviada ao Jornal do Commercio, a Prefeitura do Recife antecipa que a política habitacional do município tem hoje o maior volume de investimentos do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) de toda sua história, e que mantém um diálogo aberto com os movimentos de luta por moradia. Confira na íntegra:

A Prefeitura do Recife esclarece que a política habitacional desenvolvida no Município, desde 2021, já viabilizou a construção de mais de 7 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) e incluídas na PPP Morar no Centro. A cidade tem hoje o maior volume de investimentos do MCMV de toda sua história, além de utilizar também recursos próprios e de instituições financeiras como o BID para executar uma política habitacional abrangente e voltada para quem mais precisa.

Neste período, foram entregues oito conjuntos, totalizando 1.811 moradias: Vila Esperança, Papa Francisco, Vila Brasil 1 e 2, Sérgio Loreto, Encanta Moça 1 e 2 e Ruy Frazão. Estão em andamento as obras de 10 outros conjuntos com 2.041 unidades habitacionais: Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro; Comunidade do Bem 1 e 2; São José, na Rua Imperial; Vila Aeronáutica 1 e 2, em Boa Viagem; Caiara 2, Maria Felipa e Maria Elvira, entre os bairros do Cordeiro e da Iputinga; e Paris, na Imbiribeira.

A PPP Morar no Centro prevê a criação de 1.128 habitações na área central da cidade, garantindo mais de R$ 500 milhões em investimentos ao longo de 25 anos. A iniciativa prevê a construção, retrofit, requalificação, gestão e operação de seis imóveis destinados à habitação social nos bairros de Santo Antônio, São José, Boa Vista e Cabanga. O projeto combina locação social e moradias vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

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Por fim, a gestão municipal reforça o diálogo permanente com os movimentos sociais, estando sempre à disposição para ouvir e debater suas reivindicações. As parcerias estabelecidas entre o Município e os movimentos incluem a doação de terrenos para obras do programa Minha Casa Minha Vida Entidades.

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Cristiane Ribeiro

cribeiro@jc.com.br

Estagiária na redação do Jornal do Commercio. Cursando Comunicação Social - Jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

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