Polícia apura inserção de informações falsas no sistema do Detran

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Operação da Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em três municípios da Região Metropolitana do Recife

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A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), a Operação Dupla Identidade para investigar um suposto esquema de inserção de informações falsas em sistema de dados do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Ao todo, estão sendo cumpridos um mandado de prisão e cinco mandados de busca e apreensão no Recife, Paulista e Cabo de Santo Agostinho, além de ordens judiciais de monitoramento eletrônico e de afastamento de funcionários públicos.

Investigação começou em 2024

Segundo a corporação, a investigação teve início há mais de dois anos, em fevereiro de 2024. O objetivo, de acordo com a Polícia Civil, é identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações.

Os alvos da operação, quais informações teriam sido inseridas de forma irregular no sistema do Detran e os danos do suposto esquema ainda não foram informados. A Assessoria de Comunicação da Polícia Civil afirma que os detalhes serão repassados, mas ainda não há previsão de quando.

Os mandados foram expedidos pela Vara dos Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária do Recife. A operação mobiliza 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

A investigação é conduzida pela 1ª Delegacia de Combate à Corrupção (1° Deccor) e conta com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel), do Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Cemep/SEAP) e da Corregedoria do Detran-PE.

Operação Dupla Identidade cumpre mandados no Recife, Paulista e Cabo de Santo Agostinho - Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco Operação Dupla Identidade cumpre mandados no Recife, Paulista e Cabo de Santo Agostinho - Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco Operação Dupla Identidade cumpre mandados no Recife, Paulista e Cabo de Santo Agostinho - Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco Operação Dupla Identidade cumpre mandados no Recife, Paulista e Cabo de Santo Agostinho - Divulgação/Polícia Civil de Pernambuco

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