ONG lança campanha para concluir quadra esportiva que atenderá crianças da comunidade dos Coelhos

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Base da futura Arena OAF Milan dos Coelhos foi concluída por voluntários italianos; campanha busca recursos para finalizar a obra

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A Organização de Auxílio Fraterno (OAF), instituição que atua há 65 anos na comunidade dos Coelhos, na área central do Recife, iniciou uma campanha para arrecadar recursos destinados à conclusão de uma quadra poliesportiva que atenderá crianças e adolescentes assistidos pela entidade.

A base da futura Arena OAF Milan dos Coelhos, construída em uma área de quase 700 metros quadrados, foi erguida com o trabalho voluntário de integrantes de uma organização italiana. A estrutura marca o início da obra e abre uma nova etapa para a instituição.

Atualmente, cerca de 250 crianças participam diariamente de atividades educacionais, esportivas e culturais oferecidas pela OAF. Segundo a entidade, a ausência de um espaço esportivo adequado limita parte das ações desenvolvidas com os jovens.

Com a conclusão da fundação da quadra, a campanha passa a buscar recursos para instalar alambrado, redes, banheiros e demais estruturas necessárias para o funcionamento do equipamento.

Fundada em 1960, a Organização de Auxílio Fraterno desenvolve projetos sociais voltados para crianças e adolescentes da comunidade dos Coelhos, oferecendo atividades de apoio educacional, esporte e cultura.

Como contribuir

As informações sobre a campanha de arrecadação e as formas de doação estão disponíveis no perfil da instituição no Instagram, @oafdorecife.



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