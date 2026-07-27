Recife avança com obras do Complexo Educacional do Pilar e amplia vagas na rede municipal
Obras da creche entram na fase final e novo Complexo Educacional do Pilar atenderá estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental.
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A Prefeitura do Recife anunciou, nesta segunda-feira (27), a implantação do Complexo Educacional do Pilar, que reunirá a Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar e a Creche Municipal do Pilar em um único equipamento de ensino em tempo integral. O anúncio foi feito durante visita do prefeito Victor Marques e da secretária de Educação, Cecília Cruz, às obras da creche, que está na fase final de construção.
Segundo a gestão municipal, o novo complexo permitirá que crianças estudem no mesmo espaço desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, atendendo estudantes de 0 a 14 anos. Quando concluído, o complexo terá capacidade para atender 361 estudantes em tempo integral.
Atualmente, a creche atende 106 crianças da Educação Infantil, enquanto a Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar possui 220 alunos matriculados no Ensino Fundamental.
Creche entra na fase final de construção
De acordo com a Prefeitura, a obra da creche recebeu investimento de aproximadamente R$ 827 mil e tem entrega prevista para o início de 2027.
A intervenção inclui a construção de duas novas salas de aula, uma sala de recursos, um pátio naturalizado e a requalificação completa da estrutura existente. Também estão previstas melhorias de acessibilidade, reforma da cobertura, substituição de portas, instalação de piso tátil, novos revestimentos, paisagismo e adequações em diferentes ambientes da unidade.
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Com a ampliação, a área construída passará de 706,67 m² para 846,26 m².
Escola já recebeu ampliação
A Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar também passou por obras neste ano. Em abril, foram entregues duas novas salas de aula e uma sala de leitura, ampliando a estrutura destinada aos estudantes do Ensino Fundamental.
Segundo a Prefeitura, a implantação do Complexo Educacional do Pilar faz parte da política de expansão da infraestrutura escolar da rede municipal, que busca ampliar a oferta de vagas e qualificar os espaços de aprendizagem.
Outros complexos estão em construção
Além do Pilar, a Prefeitura informou que seguem em andamento as obras dos Complexos Educacionais de Boa Viagem e da Várzea. A gestão também destacou que já entregou o Complexo Educacional da Mangabeira, ampliando a oferta de vagas e modernizando a estrutura da unidade.