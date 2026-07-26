Olinda reduz casos de violência contra a mulher em 2026

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Com intensificação dos serviços do Ceam, Patrulha Maria da Penha e ações educativas, o município alcançou feminicídio zero em alguns meses

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Enquanto o Brasil segue enfrentando um cenário preocupante de crescimento da violência contra a mulher, apontado por especialistas como uma verdadeira epidemia, Olinda apresenta um movimento na direção contrária. Em 2026, o município reduziu gradativamente os registros de violência contra a mulher ao longo do primeiro semestre, resultado do fortalecimento da rede de proteção, da ampliação dos serviços de acolhimento e da intensificação das ações de prevenção e conscientização.

Os dados, disponibilizados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), mostram uma redução consistente dos casos registrados no município. Em janeiro foram contabilizados 231 casos de violência contra a mulher. O número caiu para 202 em fevereiro, registrou 218 em março e voltou a reduzir nos meses seguintes, chegando a 207 em abril, 204 em maio e alcançando 177 ocorrências em junho, o menor índice do semestre.

Outro dado relevante diz respeito às mortes intencionais de mulheres. Em janeiro, fevereiro, abril e maio, Olinda não registrou nenhum caso, alcançando feminicídio zero nesses meses. Houve dois registros em março e outros dois em junho, números que reforçam a necessidade de manutenção das políticas públicas de prevenção, proteção e responsabilização dos agressores.

Para fortalecer essa rede de enfrentamento à violência, a Prefeitura de Olinda vem ampliando o atendimento especializado às mulheres. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) realizou 325 atendimentos presenciais apenas neste ano e mantém uma média de aproximadamente 130 atendimentos telefônicos por mês. O equipamento funciona 24 horas por dia, oferecendo acolhimento humanizado, orientação técnica, acompanhamento psicossocial e, quando necessário, disponibilizando abrigo em local afastado e seguro para mulheres em situação de risco.

Outro importante instrumento de proteção é a Patrulha Maria da Penha, que atua no acompanhamento das medidas protetivas e no monitoramento das vítimas de violência doméstica. Em 2026, a patrulha atuou em registros de ocorrências e no acompanhamento dos casos, fortalecendo a rede de proteção às mulheres do município.

Além do atendimento às vítimas, a gestão municipal investe fortemente na prevenção. Ao longo do ano, diversas ações educativas foram realizadas em escolas, equipamentos públicos e comunidades, promovendo debates sobre igualdade de gênero, enfrentamento à violência doméstica, direitos das mulheres e canais de denúncia.

Autonomia feminina como forma de combate

O fortalecimento da autonomia feminina também integra a política pública municipal. Iniciativas como o Terça Delas, promovido pela Sala do Empreendedor de Olinda em parceria com o Sebrae, oferecem capacitações, incentivo ao empreendedorismo, orientação técnica e oportunidades de geração de renda, contribuindo para o empoderamento econômico das mulheres, fator considerado essencial para romper ciclos de violência.

As ações são desenvolvidas de forma integrada entre diferentes secretarias municipais e instituições parceiras, fortalecendo uma rede que atua desde a prevenção até o acolhimento e a garantia de direitos.

Agosto Lilás reforçará mobilização em toda a cidade

Como parte das estratégias permanentes de enfrentamento à violência contra a mulher, Olinda prepara uma ampla programação para o Agosto Lilás 2026, mês dedicado à conscientização e ao fortalecimento da rede de proteção.

Com o tema “Olinda por Elas: O Silêncio Não Mora Aqui” e o slogan “Violência contra a mulher em Olinda: a gente enfrenta, acolhe e protege”, a campanha reunirá ações educativas, culturais, institucionais e de mobilização social em diversos pontos da cidade.

A programação contará, de forma geral, com palestras, rodas de conversa, campanhas educativas em escolas, unidades de saúde, CRAS, CREAS e empresas, além de distribuição de materiais informativos, divulgação da rede de atendimento, iluminação temática do prédio da Prefeitura e ações de conscientização em espaços públicos.

Entre os destaques está o Olinda Lilás, marcado para o dia 8 de agosto, que reunirá atividades culturais, cortejos, exposições e mobilizações em defesa dos direitos das mulheres. Também estão previstas iniciativas voltadas à promoção da saúde, cidadania, qualificação profissional, seminários, campanhas educativas e ações integradas com diversos órgãos da rede de proteção.

Ao longo do mês, a Prefeitura também promoverá atividades de fortalecimento institucional, ampliação das políticas públicas e reconhecimento de parceiros que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando o compromisso de fazer de Olinda uma cidade cada vez mais segura, acolhedora e comprometida com a garantia dos direitos das mulheres.