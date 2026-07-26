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Pernambuco | Notícia

Jogo Solidário com Frei Gilson reúne milhares de fiéis na Arena de Pernambuco: 'todo mundo saiu ganhando'

O evento solidário foi realizado neste domingo (26), com o time do Frei Gilson vencendo por 3x0 a seleção da Federação Pernambucana de Futebol

Por JC Publicado em 26/07/2026 às 20:13 | Atualizado em 26/07/2026 às 20:26
Jogo Solidário com Frei Gilson reúne milhares de fiéis na Arena de Pernambuco: 'todo mundo saiu ganhando'
Jogo Solidário com Frei Gilson reúne milhares de fiéis na Arena de Pernambuco: 'todo mundo saiu ganhando' - Kleber Soares / Divulgação

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Uma vitória da fé e da solidariedade. Em uma tarde de evangelização e ação beneficente, o Jogo Solidário com Frei Gilson, realizado neste domingo (26), reuniu milhares de fiéis nas arquibancadas da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, para acompanhar a partida do líder católico contra a seleção da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), que contou com ex-jogadores que fizeram história no estado.

Em campo, melhor para o time de Frei Gilson, que marcou um dos gols da vitória por 3x0, ao converter uma cobrança de pênalti - os outros dois foram marcados por Rogerinho e Gervásio Farias.

"Fico muito feliz por realizar um evento desse e alegrar tantas pessoas carentes. Não teve nenhum perdedor, todo mundo saiu ganhando", declarou Frei Gilson após a partida, que também contou com a participação do ex-jogador e comentarista da TV Jornal, Carlinhos Bala.

Kleber Soares / Divulgação
Jogo Solidário com Frei Gilson reúne milhares de fiéis na Arena de Pernambuco: 'todo mundo saiu ganhando' - Kleber Soares / Divulgação

"Quero agradecer a Deus por essa partida, por esse evento maravilhoso aqui na Arena, onde nosso time ganhou, mas todos estão de parabéns, pois o mais importante é que tudo isso é para a honra e glória de Deus", agradeceu Bala.

Após a apresentação dentro de campo, foi a vez do espetáculo nos palcos, com  Frei Gilson comandando o encerramento da programação um show de evangelização, reunindo música, oração e momentos de espiritualidade.

Recursos destinados a ações sociais

Toda a arrecadação do evento, juntamente com os alimentos doados pelo público, será destinada aos projetos sociais da Comunidade Católica Obra de Maria, que desenvolve ações de assistência social e evangelização em diversas regiões do país.

Um dos principais objetivos da iniciativa é viabilizar a aquisição de cinco caminhões-baú, refrigerados e não refrigerados, que ampliarão a capacidade logística da instituição para distribuição de alimentos em 36 municípios pernambucanos, fortalecendo o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social.

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