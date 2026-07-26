Criança de 7 anos morre após se afogar em piscina de parque aquático em Olinda

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Acidente aconteceu no sábado (25), no Parque Aquático Via Park; Menino recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado para uma UPA

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As últimas imagens de Bryan Henrique de Souza de Barros, de 7 anos, mostram momentos de diversão antes da tragédia que abalou a família. O menino brincava no Parque Aquático Via Park, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, quando acabou se afogando na piscina.

De acordo com a família, a piscina aparentava ser rasa, mas em determinado ponto a profundidade ultrapassava 1,60 metro. O afogamento aconteceu enquanto Emilly, sua mãe grávida de nove semanas do segundo filho, foi ao banheiro.

Segundo informações, a criança foi retirada da água e recebeu os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

O PARQUE

Neste domingo (26), Parque Aquático Via Park não abriu. Em nota, o parque lamentou o ocorrido e informou que os primeiros socorros foram realizados no local antes do encaminhamento do menino para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo o parque, a equipe já está em contato com a família da criança, oferecendo apoio, suporte e assistência necessários. A administração também afirmou que mantém o compromisso com a transparência e que está colaborando com as autoridades responsáveis para o esclarecimento completo das circunstâncias do caso.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga as circunstâncias do caso.