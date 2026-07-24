Operação "Peguei no Flagra" fiscaliza ponto de descarte irregular em Boa Viagem

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Durante a ação, dois descartes foram identificados, um dos responsáveis recebeu uma multa de R$ 1,8 mil e teve o veículo apreendido

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Nesta sexta-feira (24), equipes da Secretaria Executiva de Controle Ambiental e Fiscalização, em conjunto com a CTTU e a Emlurb, realizaram a operação “Peguei no Flagra” para fiscalizar um ponto de descarte irregular no bairro de Boa Viagem.

Durante a ação, dois descartes foram identificados. No primeiro caso, o responsável foi multado em R$ 1,8 mil e teve o veículo apreendido. Já o segundo responsável informou que realizava o descarte a pedido de terceiros, ele seguiu para a ecoestação mais próxima e fez a destinação correta dos resíduos.

A prática irregular prevê autuações com base em leis municipais que tratam dos crimes ambientais e que fazem parte do Código de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Recife.

As multas são aplicadas tanto ao gerador dos resíduos quanto ao condutor do veículo utilizado no transporte, elas giram em torno de R$ 1,8 mil e R$ 1,5 mil, podendo ser triplicadas em caso de reincidência. A apreensão do automóvel também está prevista na legislação.

Operação “Peguei no Flagra”

A operação teve início em janeiro deste ano e até agora já contabiliza 72 ocorrências finalizadas, incluindo sete flagrantes, resultando na lavratura de 59 autos de infração. As ações ocorreram em locais como Porto da Madeira, na Zona Norte, e Cabanga, na Zona Sul do Recife.

Os materiais descartados irregularmente geralmente são resíduos de construção civil, sacos de lixo, madeira, restos de poda, terra e caixas de papelão, na maioria das vezes transportados por caminhões de médio e grande porte.

Para facilitar o descarte ambientalmente adequado de resíduos, a Prefeitura do Recife conta atualmente com 17 Ecoestações, que recebem gratuitamente até 1 m³ por dia de entulhos.