Inmet alerta para chuvas na RMR, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco até este sábado (25)

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Previsão indica precipitações de até 50 milímetros por dia e baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas de risco

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de acumulado de chuva para áreas da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco. O alerta, classificado como de perigo potencial, é válido até as 23h59 deste sábado (25).

Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. O instituto aponta baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades que possuem áreas de risco.

Previsão

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica chuva rápida e isolada durante a manhã na Região Metropolitana do Recife, na Zona da Mata Norte e na Zona da Mata Sul. A intensidade deve ser fraca.

No Agreste, a previsão é de pancadas de chuva isoladas ao longo do dia, também com intensidade fraca. A temperatura máxima pode chegar a 29°C nas quatro regiões.

Já no Sertão e no Sertão do São Francisco, a previsão é de tempo parcialmente nublado, sem chuva ao longo do dia. As temperaturas podem chegar a 32°C no Sertão e a 33°C no Sertão do São Francisco.

Orientações

O Inmet orienta a população a evitar enfrentar o mau tempo e observar possíveis alterações em encostas. A recomendação é também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as chuvas.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.



Contatos da Defesa Civil

Em caso de emergência ou sinais de risco, como alagamentos, deslizamentos ou aumento do nível de rios, a população deve acionar a Defesa Civil do estado ou do município.

Pernambuco - 199 ou (81) 3181.2490

Recife - 0800.081.3400

Municípios da Região Metropolitana:

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407

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