Governo do estado define empresas para cinco novos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empreendimentos atendem famílias de baixa renda no Recife, Olinda e Salgueiro; selecionadas têm 30 dias para enviar propostas ao banco

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A Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab) homologou o resultado dos chamamentos públicos para a escolha das construtoras que farão os projetos e a execução de cinco novos conjuntos habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1.

As obras serão custeadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e atenderão populações nos municípios do Recife, Olinda e Salgueiro.

As empresas declaradas vencedoras nos processos seletivos têm até 30 dias para submeter a documentação técnica e institucional à instituição financeira operadora do fundo para análise de crédito e formalização do contrato.

Se as exigências não forem atendidas no período ou houver recusa na análise bancária, o termo de seleção será cancelado, permitindo a convocação dos segundos colocados.

Distribuição dos conjuntos habitacionais por município

O conjunto de projetos abrange moradias nas modalidades vertical e horizontal na Região Metropolitana e no Sertão pernambucano: