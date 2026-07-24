fechar
Pernambuco | Notícia

Governo do estado define empresas para cinco novos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida

Empreendimentos atendem famílias de baixa renda no Recife, Olinda e Salgueiro; selecionadas têm 30 dias para enviar propostas ao banco

Por JC Publicado em 24/07/2026 às 11:21
Habitacional S&eacute;rgio Loreto, do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro de S&atilde;o Jos&eacute;, &aacute;rea central do Recife
Habitacional Sérgio Loreto, do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro de São José, área central do Recife - Edson Holanda/PCR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab) homologou o resultado dos chamamentos públicos para a escolha das construtoras que farão os projetos e a execução de cinco novos conjuntos habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1.

As obras serão custeadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e atenderão populações nos municípios do Recife, Olinda e Salgueiro.

As empresas declaradas vencedoras nos processos seletivos têm até 30 dias para submeter a documentação técnica e institucional à instituição financeira operadora do fundo para análise de crédito e formalização do contrato.

Se as exigências não forem atendidas no período ou houver recusa na análise bancária, o termo de seleção será cancelado, permitindo a convocação dos segundos colocados.

Leia Também

Distribuição dos conjuntos habitacionais por município

O conjunto de projetos abrange moradias nas modalidades vertical e horizontal na Região Metropolitana e no Sertão pernambucano:

  • Recife: a empresa Nord Engenharia Ltda foi selecionada para construir o Residencial Frei Caneca II, empreendimento vertical planejado para a Avenida Cruz Cabugá, nº 1361, no bairro de Santo Amaro.
  • Olinda: no bairro de Rio Doce, foram selecionadas duas construtoras para condomínios verticais, a AB Corte Real e Cia Ltda fará o Residencial Boi Menino (Rua Três, nº 206), enquanto a Sanco Engenharia Ltda assumirá o Residencial Raízes de Olinda (Rua Dezessete, nº 1098).
  • Salgueiro: a construtora JB Construções e Engenharia Ltda venceu a seleção para dois projetos no município, o Residencial Salgueiro 116 – Módulo 2 (condomínio vertical), localizado na BR-116, e o Residencial Gomes de Sá I (condomínio horizontal), situado no bairro Divino Espírito Santo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Chuvas: diversos pontos de alagamento são registrados no Recife na manhã desta quinta-feira (23); confira onde
ALAGAMENTO

Chuvas: diversos pontos de alagamento são registrados no Recife na manhã desta quinta-feira (23); confira onde
Chuvas: Pernambuco registra níveis elevados de precipitação; confira os maiores acumulados
ACUMULADOS

Chuvas: Pernambuco registra níveis elevados de precipitação; confira os maiores acumulados

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Siga JC