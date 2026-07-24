Governo do estado define empresas para cinco novos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida
Empreendimentos atendem famílias de baixa renda no Recife, Olinda e Salgueiro; selecionadas têm 30 dias para enviar propostas ao banco
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Companhia Estadual de Habitação e Obras de Pernambuco (Cehab) homologou o resultado dos chamamentos públicos para a escolha das construtoras que farão os projetos e a execução de cinco novos conjuntos habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1.
As obras serão custeadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e atenderão populações nos municípios do Recife, Olinda e Salgueiro.
As empresas declaradas vencedoras nos processos seletivos têm até 30 dias para submeter a documentação técnica e institucional à instituição financeira operadora do fundo para análise de crédito e formalização do contrato.
Se as exigências não forem atendidas no período ou houver recusa na análise bancária, o termo de seleção será cancelado, permitindo a convocação dos segundos colocados.
Distribuição dos conjuntos habitacionais por município
O conjunto de projetos abrange moradias nas modalidades vertical e horizontal na Região Metropolitana e no Sertão pernambucano:
- Recife: a empresa Nord Engenharia Ltda foi selecionada para construir o Residencial Frei Caneca II, empreendimento vertical planejado para a Avenida Cruz Cabugá, nº 1361, no bairro de Santo Amaro.
- Olinda: no bairro de Rio Doce, foram selecionadas duas construtoras para condomínios verticais, a AB Corte Real e Cia Ltda fará o Residencial Boi Menino (Rua Três, nº 206), enquanto a Sanco Engenharia Ltda assumirá o Residencial Raízes de Olinda (Rua Dezessete, nº 1098).
- Salgueiro: a construtora JB Construções e Engenharia Ltda venceu a seleção para dois projetos no município, o Residencial Salgueiro 116 – Módulo 2 (condomínio vertical), localizado na BR-116, e o Residencial Gomes de Sá I (condomínio horizontal), situado no bairro Divino Espírito Santo.