Emissão da Autorização Eletrônica de Viagem bate recorde nos Cartórios de Pernambuco em junho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Impulsionado pelas férias escolares, o documento registrou a emissão de 135 autorizações digitais em junho, 90% a mais que em 2025

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

No mês de junho, os Cartórios de Notas de Pernambuco registraram um recorde na emissão da Autorização Eletrônica de Viagem (AEV), documento exigido para deslocamento de crianças e adolescentes. O aumento acontece em paralelo com a chegada das férias escolares de julho, período em que milhares de famílias viajam pelo Brasil e exterior.

Disponível no formato eletrônico desde 2021, o documento é exigido para menores de 16 anos que viajam desacompanhados ou acompanhados por apenas um dos pais, por parentes ou por responsáveis, conforme previsto na legislação brasileira.

Segundo o levantamento do Colégio Notarial do Brasil – Seção Pernambuco (CNB/PE), em junho deste ano 135 autorizações digitais foram emitidas, maior volume já registrado para o mês desde a implantação do serviço eletrônico.

Além disso, o resultado representa um crescimento de 90% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram emitidas 71 autorizações.

Aumento na procura pelo serviço

Em 2026, 460 solicitações foram emitidas em todo o estado, um aumento de 45% em comparação à 2025, que totalizou 317 emissões.

O mês de junho também demonstra um crescimento significativo na procura do serviço desde seu lançamento. Em junho de 2021, quando a plataforma ainda iniciava suas operações, foram emitidas apenas quatro AEVs.

Em 2022, esse total passou para 13, já em 2023 alcançou 44 e chegou a 40 em 2024. No ano passado o número subiu para 71 e logo atingiu o recorde histórico de 135 emissões em junho deste ano.

Como emitir a Autorização Eletrônica de Viagem

A solicitação do documento é feita pela plataforma e-Notariado, onde os responsáveis devem acessar a área "Cidadão", preencher a requisição e escolher entre atendimento presencial ou por videoconferência.

Para a emissão remota, é necessário possuir um certificado digital ICP-Brasil ou o Certificado Notarizado, emitido gratuitamente pelos Cartórios de Notas por meio da própria plataforma e-Notariado.

Após a conclusão do processo, o AEV será disponibilizado em formato digital, através de um QR Code. A autorização também continua disponível em formato físico, podendo ser emitida presencialmente em qualquer Cartório de Notas, mediante reconhecimento de firma dos responsáveis em formulário próprio.

