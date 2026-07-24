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Pernambuco | Notícia

Compesa conclui manutenção no Sistema Tapacurá

Abastecimento de água começa a ser retomado gradualmente em áreas do Recife e Camaragibe nesta sexta-feira (24), 20 horas antes do prazo

Por JC Publicado em 24/07/2026 às 16:23
Compesa conclui manutenção no Sistema Tapacurá
Compesa conclui manutenção no Sistema Tapacurá - Aluisio Moreira/Compesa

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A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) concluiu, na manhã desta sexta-feira (24), a manutenção programada no Sistema Tapacurá, 20 horas antes do prazo previsto. Com o fim dos trabalhos, o sistema começou a ser reativado para a retomada do abastecimento nas áreas afetadas.

A normalização do fornecimento de água ocorrerá de forma gradativa, à medida que as redes forem pressurizadas.

As intervenções incluíram obras para ampliar o abastecimento em Camaragibe e em bairros do Recife, além da modernização da Estação de Tratamento de Água Tapacurá e de serviços preventivos e corretivos em outras unidades operacionais.

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A operação mobilizou cerca de 300 profissionais e recebeu investimento de aproximadamente R$ 1 milhão. Os serviços foram realizados de forma contínua, durante o dia e a noite, para antecipar a retomada do abastecimento.

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Durante o período de paralisação, a Compesa também manteve uma operação especial para atender serviços públicos essenciais. Ao todo, 77 unidades prioritárias foram abastecidas com carros-pipa, totalizando 1,6 milhão de litros de água.

A companhia informou que acompanha a retomada da distribuição até a completa normalização do sistema.

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