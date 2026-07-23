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Pernambuco | Notícia

Após alerta da Apac, Grande Recife amanhece com alagamentos e rios em nível de alerta nesta quinta (23)

Chuvas intensas elevaram acumulados acima de 140 milímetros em Pernambuco; três rios atingiram a cota de alerta e seguem sob monitoramento

Por Eduardo Scofi Publicado em 23/07/2026 às 6:47
Rio Capibaribe atingiu a cota de alerta e tr&ecirc;s munic&iacute;pios entram em estado de aten&ccedil;&atilde;o ap&oacute;s possibilidade de inunda&ccedil;&atilde;o
Rio Capibaribe atingiu a cota de alerta e três municípios entram em estado de atenção após possibilidade de inundação - Clemilson Campos/Acervo JC Imagem

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A madrugada desta quinta-feira (23) foi marcada por fortes chuvas no Grande Recife e na Zona da Mata de Pernambuco. Após a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovar o aviso meteorológico de estado de atenção para a Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Agreste, diversos pontos registraram alagamentos, enquanto rios alcançaram a cota de alerta.

De acordo com a Apac, os maiores acumulados das últimas 24 horas foram registrados em Ipojuca, com 144,8 milímetros, seguido por Cortês (120,3 mm), Ribeirão (99 mm), Gameleira (91,4 mm) e Escada (90,4 mm).

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Três rios atingem cota de alerta

Além das chuvas intensas, a Apac emitiu avisos hidrológicos para três rios que atingiram a cota de alerta durante a madrugada.

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O Rio Capibaribe alcançou o nível de alerta em São Lourenço da Mata, deixando em atenção os municípios de São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife devido ao risco de inundação. Já o Rio Ipojuca atingiu a cota de alerta em Primavera. Com isso, os municípios de Primavera e Escada permanecem em monitoramento.

Na Mata Sul, o Rio Amaraji também entrou em cota de alerta, em Ribeirão (José Mariano), mantendo em atenção os municípios de Ribeirão e Gameleira.

Aviso meteorológico segue até a noite

O aviso meteorológico da Apac permanece válido até as 22h30 desta quinta-feira. A previsão indica continuidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul. Para o Agreste, a expectativa é de chuva com intensidade moderada.

A Apac orienta que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil, especialmente nas áreas com histórico de alagamentos e próximas aos rios monitorados.

Contatos da Defesa Civil em caso de emergência

Abaixo, confira os telefones disponíveis para contato com as Defesas Civis do estado e dos principais municípios da Região Metropolitana do Recife.

Telefones da Defesa Civil de Pernambuco e da capital

Pernambuco – 199 ou (81) 3181-2490
Recife – 0800.081.3400

Municípios da Região Metropolitana

Jaboatão dos Guararapes – (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
Camaragibe – (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
Olinda – (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
Paulista – (81) 99784.0270 / 3371.7992
Abreu e Lima – (81) 97347.2443
Moreno – (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
Araçoiaba – (81) 3543.8983
Cabo de Santo Agostinho – 0800.281.8531
Igarassu – (81) 99460.9073
Itamaracá – (81) 3181.2490 / 199
Ipojuca – (81) 99231.8607 (WhatsApp)
Itapissuma – (81) 98844.5216
São Lourenço da Mata – (81) 98338.5407

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