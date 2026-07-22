Prefeitura e Porto Digital iniciam remoção de fiação aérea de telecom no Bairro do Recife

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Obras custarão R$ 2 milhões e vão enterrar os cabos de 123 imóveis no centro histórico; meta é concluir trecho principal até novembro

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A prefeitura do Recife e o Porto Digital iniciaram, nesta quarta-feira (22), a remoção da fiação aérea de telecomunicações no Bairro do Recife. A intervenção prevê o embutimento subterrâneo de cabos de rede em logradouros do centro histórico.

A iniciativa integra o projeto R.E.D.E.S. (Recife Digital e Estratégias Sustentáveis), sob coordenação do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), e conta com investimento superior a R$ 2 milhões.

Etapas e prazos da intervenção

O projeto foi estruturado em duas fases para atender, ao todo, 123 imóveis da região:

Primeira etapa (fiação subterrânea concluída): reta final das obras nas ruas do Apolo, da Guia e na Avenida Cais do Apolo, que conectaram 70 imóveis às galerias subterrâneas. A retirada definitiva dos fios aéreos pelas operadoras nessas vias está prevista para até novembro.

Segunda etapa (em andamento): abarca 53 imóveis distribuídos pelas ruas Domingos Martins, do Bom Jesus, de São Jorge, Itaiópolis, do Observatório, Vital Oliveira, Travessa Barão Rodrigues Mendes e Avenidas Alfredo Lisboa, Rio Branco e Barbosa Lima. As obras físicas devem terminar em 25 de setembro, enquanto a remoção dos cabos externos está agendada para até 12 de fevereiro do próximo ano.