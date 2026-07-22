Paulista promove mutirão para negociação de dívidas com a Neoenergia nos dias 23 e 24 de julho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ação acontece nos dias 23 e 24 de julho, no Procon Paulista, com atendimento por ordem de chegada e condições especiais de negociação.

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Consumidores de Paulista poderão renegociar débitos com a Neoenergia durante um mutirão promovido pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do município. A ação será realizada nos dias 23 e 24 de julho, das 8h às 14h, na sede do órgão, no Centro da cidade.

A iniciativa é realizada em parceria com a Neoenergia e conta com apoio da Prefeitura do Paulista. O objetivo é facilitar a regularização de dívidas, contribuir para a reorganização financeira das famílias e evitar a judicialização de conflitos entre consumidores e a concessionária.

De acordo com o Procon Paulista, o atendimento será realizado por ordem de chegada. Para participar, o consumidor deverá apresentar documento oficial com foto, CPF e uma conta de energia em nome do titular da dívida.

Caso a negociação seja feita por um representante, também será necessário apresentar uma procuração assinada pelo titular, autorizando a realização do atendimento.

Condições especiais para negociação

Segundo o superintendente do Procon Paulista, Gustavo Balbino, a parceria com a Neoenergia permitirá oferecer condições diferenciadas para a renegociação dos débitos.

"O Procon atua não apenas na proteção contra práticas abusivas, mas também no enfrentamento ao superendividamento. A parceria permitirá que os consumidores regularizem sua situação com condições especiais", afirmou.

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