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Pernambuco | Notícia

Paulista promove mutirão para negociação de dívidas com a Neoenergia nos dias 23 e 24 de julho

Ação acontece nos dias 23 e 24 de julho, no Procon Paulista, com atendimento por ordem de chegada e condições especiais de negociação.

Por JC Publicado em 22/07/2026 às 14:41
Sala de atendimento ao público do Procon de Paulista
Sala de atendimento ao público do Procon de Paulista - Chico Peixoto / SEI PAULISTA

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Consumidores de Paulista poderão renegociar débitos com a Neoenergia durante um mutirão promovido pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do município. A ação será realizada nos dias 23 e 24 de julho, das 8h às 14h, na sede do órgão, no Centro da cidade.

A iniciativa é realizada em parceria com a Neoenergia e conta com apoio da Prefeitura do Paulista. O objetivo é facilitar a regularização de dívidas, contribuir para a reorganização financeira das famílias e evitar a judicialização de conflitos entre consumidores e a concessionária.

De acordo com o Procon Paulista, o atendimento será realizado por ordem de chegada. Para participar, o consumidor deverá apresentar documento oficial com foto, CPF e uma conta de energia em nome do titular da dívida.

Caso a negociação seja feita por um representante, também será necessário apresentar uma procuração assinada pelo titular, autorizando a realização do atendimento.

Condições especiais para negociação

Segundo o superintendente do Procon Paulista, Gustavo Balbino, a parceria com a Neoenergia permitirá oferecer condições diferenciadas para a renegociação dos débitos.

"O Procon atua não apenas na proteção contra práticas abusivas, mas também no enfrentamento ao superendividamento. A parceria permitirá que os consumidores regularizem sua situação com condições especiais", afirmou.

Serviço

  • Mutirão de Negociação de Dívidas com a Neoenergia
  • Data: 23 e 24 de julho
  • Horário: das 8h às 14h
  • Local: Procon Paulista
  • Endereço: Rua Papa João XXIII, nº 59, Centro, Paulista.

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