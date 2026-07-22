Moradores de Cajueiro mapeiam áreas para receber infraestrutura verde
Financiado pelo Fundo Clima até 2027, projeto comunitário identifica locais vulneráveis a eventos climáticos no bairro da Zona Norte recifense
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Moradores do bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife, realizaram uma caminhada comunitária para mapear os pontos prioritários que receberão intervenções ambientais. A atividade integrou a segunda oficina do CAJULab, iniciativa de Soluções Baseadas na Natureza (SbN) coordenada pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries).
Mapeamento prático
A etapa de campo deu continuidade às discussões iniciadas em junho, quando a comunidade identificou os principais desafios e potencialidades do bairro. Com mapas em mãos, os participantes percorreram as ruas para validar diagnósticos e identificar áreas aptas a receber infraestrutura verde, intervenções que utilizam elementos naturais para responder a problemas urbanos e ambientais da localidade.
“Esse processo de escuta e construção coletiva é fundamental para que as soluções pensadas para Cajueiro tenham relação direta com a realidade da comunidade. Os moradores são os principais conhecedores do território e suas contribuições ajudam a identificar não apenas os desafios existentes, mas também as potencialidades e oportunidades que podem orientar a implantação das Soluções Baseadas na Natureza”, destaca Dayse Vital, analista de projetos da ARIES.
Estrutura, parcerias e recursos do projeto
A proposta busca aliar inovação urbana e mitigação dos impactos climáticos em uma das áreas mais vulneráveis da capital pernambucana. O projeto é financiado através do edital Periferias Verdes Resilientes, dos Ministérios do Meio Ambiente e das Cidades, com verbas do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.
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As etapas de desenvolvimento e implantação têm previsão de execução até 2027. A iniciativa conta com a mobilização do Coletivo RecifeMangueBoyz e o suporte do Laboratório de Floricultura e Plantas Ornamentais (Laflor), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).