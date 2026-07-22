Apac alerta para chuvas moderadas e pontualmente fortes no Grande Recife e Zona da Mata
Apac prevê pancadas de chuva moderadas e pontualmente fortes no Grande Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul até a tarde de quinta (23)
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A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu, nesta quarta-feira (22), um alerta de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte a partir das 16h de hoje e ao longo da quinta-feira (23).
"Um canal de umidade está favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva com intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata de Pernambuco. As precipitações devem ocorrer entre a noite desta quarta-feira (22/07) e ao longo da quinta-feira (23/07), com possibilidade de acumulados moderados", disse o órgão em publicação nas redes sociais.
Confira mais:
As regiões alertadas com chuvas de intensidade moderada e pontualmente forte são: Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Sul e Zona da Mata Norte.
O alerta é válido até às 16h desta quinta-feira (23).