Previsão do tempo: Recife amanhece com chuva que deve continuar ao longo desta terça-feira (21)
As primeiras horas da manhã são de céu encoberto e pancadas na capital; Apac prevê chuva fraca no litoral, Mata e Agreste e tempo seco no Sertão
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A terça-feira (21) começou com chuva em diferentes pontos do Recife, após uma segunda-feira de tempo mais firme. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica pancadas fracas para grande parte do estado ao longo do dia.
Chuva marca o início da manhã no Recife
Quem saiu de casa nesta manhã encontrou céu fechado e chuva em bairros de norte a sul da capital. A condição é compatível com a previsão do Inmet, que indica muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas e ventos fracos a moderados no Recife.
Já a Apac prevê chuva fraca para a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Agreste. No Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha, a tendência é de tempo sem chuva.
Vale lembrar que a previsão do tempo é elaborada com base em modelos meteorológicos e na evolução das condições atmosféricas, podendo sofrer alterações ao longo do dia.
Maiores acumulados registrados
Mesmo com a tendência de precipitações fracas, a Apac registrou volumes superiores a 20 mm em alguns municípios nas últimas horas. Confira os maiores acumulados:
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- Recife - 22.66 mm
- Cabo de Santo Agostinho - 21.49 mm
- Camaragibe - 20.09 mm
- Jaboatão dos Guararapes - 17.52 mm
- Goiana - 17.4 mm
- Ilha de Itamaracá - 13.6 mm
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