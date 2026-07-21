fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Recife amanhece com chuva que deve continuar ao longo desta terça-feira (21)

As primeiras horas da manhã são de céu encoberto e pancadas na capital; Apac prevê chuva fraca no litoral, Mata e Agreste e tempo seco no Sertão

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 21/07/2026 às 7:43
Dia chuvoso em Pernambuco
Dia chuvoso em Pernambuco - Sidney Lucena / JC imagem

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A terça-feira (21) começou com chuva em diferentes pontos do Recife, após uma segunda-feira de tempo mais firme. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica pancadas fracas para grande parte do estado ao longo do dia.

Chuva marca o início da manhã no Recife

Quem saiu de casa nesta manhã encontrou céu fechado e chuva em bairros de norte a sul da capital. A condição é compatível com a previsão do Inmet, que indica muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas e ventos fracos a moderados no Recife.

Já a Apac prevê chuva fraca para a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Agreste. No Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha, a tendência é de tempo sem chuva.

Vale lembrar que a previsão do tempo é elaborada com base em modelos meteorológicos e na evolução das condições atmosféricas, podendo sofrer alterações ao longo do dia.

Leia Também

Maiores acumulados registrados

Mesmo com a tendência de precipitações fracas, a Apac registrou volumes superiores a 20 mm em alguns municípios nas últimas horas. Confira os maiores acumulados:

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Recife - 22.66 mm
  • Cabo de Santo Agostinho - 21.49 mm
  • Camaragibe - 20.09 mm
  • Jaboatão dos Guararapes - 17.52 mm
  • Goiana - 17.4 mm
  • Ilha de Itamaracá - 13.6 mm

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp

 

Leia também

Perícia apura causas de desabamento que deixou cinco feridos na área central do Recife
DESABAMENTO

Perícia apura causas de desabamento que deixou cinco feridos na área central do Recife
Comando Militar do Nordeste celebra 80 anos com solenidade no Forte Guararapes
cerimônia

Comando Militar do Nordeste celebra 80 anos com solenidade no Forte Guararapes

Compartilhe

Tags