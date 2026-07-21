Previsão do tempo: Recife amanhece com chuva que deve continuar ao longo desta terça-feira (21)

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As primeiras horas da manhã são de céu encoberto e pancadas na capital; Apac prevê chuva fraca no litoral, Mata e Agreste e tempo seco no Sertão

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A terça-feira (21) começou com chuva em diferentes pontos do Recife, após uma segunda-feira de tempo mais firme. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica pancadas fracas para grande parte do estado ao longo do dia.

Chuva marca o início da manhã no Recife

Quem saiu de casa nesta manhã encontrou céu fechado e chuva em bairros de norte a sul da capital. A condição é compatível com a previsão do Inmet, que indica muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas e ventos fracos a moderados no Recife.

Já a Apac prevê chuva fraca para a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Agreste. No Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e Fernando de Noronha, a tendência é de tempo sem chuva.

Vale lembrar que a previsão do tempo é elaborada com base em modelos meteorológicos e na evolução das condições atmosféricas, podendo sofrer alterações ao longo do dia.

Maiores acumulados registrados

Mesmo com a tendência de precipitações fracas, a Apac registrou volumes superiores a 20 mm em alguns municípios nas últimas horas. Confira os maiores acumulados:

Recife - 22.66 mm

Cabo de Santo Agostinho - 21.49 mm

Camaragibe - 20.09 mm

Jaboatão dos Guararapes - 17.52 mm

Goiana - 17.4 mm

Ilha de Itamaracá - 13.6 mm

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