Falta de água: manutenção no Sistema Tapacurá suspende abastecimento em 134 bairros a partir desta quarta (22)

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A paralisação terá uma duração prevista de 72 horas. De acordo com a companhia, o desligamento do sistema é indispensável para o serviço

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A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) inicia, às 6h desta quarta-feira (22), uma parada programada no Sistema Tapacurá para a execução de obras estruturais de modernização e manutenção preventiva. A intervenção interromperá temporariamente ou reduzirá a pressão do abastecimento de água em 134 bairros dos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, afetando aproximadamente 850 mil moradores da Região Metropolitana.

A paralisação terá uma duração prevista de 72 horas, com conclusão programada para o sábado (25). De acordo com a companhia, o desligamento do sistema é indispensável, pois as tubulações e adutoras precisam estar completamente vazias para a realização de soldas e conexões.

Com um investimento de R$ 1 milhão, a operação mobilizará cerca de 20 frentes de serviço simultâneas. Entre as principais ações programadas estão a interligação de novas adutoras (como a de Viana, em Camaragibe); a duplicação da Alça Norte para reforçar o fornecimento nos morros da Zona Norte do Recife; e a instalação de equipamentos eletromecânicos e a correção de vazamentos.

O diretor de Produção e Planejamento Operacional da Compesa, Flávio Coutinho, destacou a importância das melhorias. Segundo ele, o Sistema Tapacurá está em funcionamento há quase 50 anos e o processo de modernização é vital para garantir a segurança operacional e dar maior regularidade ao abastecimento a longo prazo.

Retorno gradual e plano de contingência



A Compesa informou que o abastecimento não será normalizado de imediato após o fim dos trabalhos no sábado (25). A água voltará a circular de maneira gradativa, seguindo o calendário específico de distribuição e rodízio de cada uma das localidades afetadas.

Para minimizar os impactos nas áreas essenciais, a empresa pública preparou um plano de contingência. Serviços de saúde prioritários, como grandes hospitais e policlínicas das três cidades afetadas, terão o fornecimento garantido por meio de carros-pipa e manobras em outros sistemas integrados que continuarão operando normalmente durante o período.

VEJA A LISTA DE BARROS QUE SERÃO IMPACTADOS COM FALTA DE ÁGUA NO GRANDE RECIFE:

Recife:

Aflitos

Afogados

Alto do Mandú

Alto José Bonifácio (em parte)

Alto José do Pinho

Alto Santa Isabel

Apipucos

Areias

Bairro do Recife

Barro

Boa Viagem

Boa Vista

Bomba Grande

Bongi

Brasília Teimosa

Brasilit

Cabanga

Caçote

Casa Amarela

Casa Forte

Caxangá

Cidade Universitária

Coelhos

Coqueiral

Cordeiro

Curado

Derby

Detran

Dois Irmãos

Engenho do Meio

Encruzilhada

Espinheiro

Estância

Graças

Ilha do Leite

Ilha do Retiro

Ilha Joana Bezerra

Imbiribeira

Iputinga

Ipsep

Jaqueira

Jardim Petrópolis

Jardim São Paulo

Jiquiá

Loteamento Nova Morada

Loteamento Nova Canxagá

Macaxeira

Madalena

Mangabeira

Mangueira

Monsenhor Fabrício

Monteiro

Morro da Conceição (em parte)

Mustardinha

Nova Descoberta (parte)

Nova Morada Sítio dos Pintos

Paissandu

Parnamirim

Pina

Poço da Panela

Prado

Roda de Fogo

Rosarinho

San Martin

Sancho

Santana

Santo Amaro

Santo Antônio

São José

Setúbal

Sítio São Bras

Soledade

Torre

Torrões

Totó

UR-7

Várzea

Vasco da Gama (em parte)

Zumbi



Camaragibe:

Alberto Maia

Aldeia

Alto da Boa Vista

Alto da Fábrica

Alto das Carmelitas

Alto Santo Antônio

Área de Preservação

Areeiro

Bairro dos Estados

Bairro Novo

Borralho

Burrione

Campo Alegre

Celeiro das Alegrias Futuras

Centro

Céu Azul

Córrego do Burro

Cosme Damião

Jardim Primavera

João Paulo II

Loteamento São Pedro

Nazaré

Santa Mônica

São Paulo

Sítio dos Mesquitas

Sítio Fontainha

Tabatinga

Timbi

UR-07 Várzea

Vale das Pedreiras

Viana

Vila da Fábrica

Vila da Inabi



Jaboatão dos Guararapes:

Bulhões

Cascata

Cavaleiro

Centro

Curado

Dois Carneiros

Engenho Velho

Floriano

Jardim Jordão

Jordão

Pacheco

Padre Roma

Prazeres

Santana

Santo Aleixo

Socorro

Suassuna

Sucupira

Vargem Fria

Vila Rica

Vista Alegre

Zumbi do Pacheco