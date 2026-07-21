Falta de água: manutenção no Sistema Tapacurá suspende abastecimento em 134 bairros a partir desta quarta (22)
A paralisação terá uma duração prevista de 72 horas. De acordo com a companhia, o desligamento do sistema é indispensável para o serviço
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) inicia, às 6h desta quarta-feira (22), uma parada programada no Sistema Tapacurá para a execução de obras estruturais de modernização e manutenção preventiva. A intervenção interromperá temporariamente ou reduzirá a pressão do abastecimento de água em 134 bairros dos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, afetando aproximadamente 850 mil moradores da Região Metropolitana.
A paralisação terá uma duração prevista de 72 horas, com conclusão programada para o sábado (25). De acordo com a companhia, o desligamento do sistema é indispensável, pois as tubulações e adutoras precisam estar completamente vazias para a realização de soldas e conexões.
Com um investimento de R$ 1 milhão, a operação mobilizará cerca de 20 frentes de serviço simultâneas. Entre as principais ações programadas estão a interligação de novas adutoras (como a de Viana, em Camaragibe); a duplicação da Alça Norte para reforçar o fornecimento nos morros da Zona Norte do Recife; e a instalação de equipamentos eletromecânicos e a correção de vazamentos.
O diretor de Produção e Planejamento Operacional da Compesa, Flávio Coutinho, destacou a importância das melhorias. Segundo ele, o Sistema Tapacurá está em funcionamento há quase 50 anos e o processo de modernização é vital para garantir a segurança operacional e dar maior regularidade ao abastecimento a longo prazo.
Retorno gradual e plano de contingência
A Compesa informou que o abastecimento não será normalizado de imediato após o fim dos trabalhos no sábado (25). A água voltará a circular de maneira gradativa, seguindo o calendário específico de distribuição e rodízio de cada uma das localidades afetadas.
Para minimizar os impactos nas áreas essenciais, a empresa pública preparou um plano de contingência. Serviços de saúde prioritários, como grandes hospitais e policlínicas das três cidades afetadas, terão o fornecimento garantido por meio de carros-pipa e manobras em outros sistemas integrados que continuarão operando normalmente durante o período.
VEJA A LISTA DE BARROS QUE SERÃO IMPACTADOS COM FALTA DE ÁGUA NO GRANDE RECIFE:
Recife:
Aflitos
Afogados
Alto do Mandú
Alto José Bonifácio (em parte)
Alto José do Pinho
Alto Santa Isabel
Apipucos
Areias
Bairro do Recife
Barro
Boa Viagem
Boa Vista
Bomba Grande
Bongi
Brasília Teimosa
Brasilit
Cabanga
Caçote
Casa Amarela
Casa Forte
Caxangá
Cidade Universitária
Coelhos
Coqueiral
Cordeiro
Curado
Derby
Detran
Dois Irmãos
Engenho do Meio
Encruzilhada
Espinheiro
Estância
Graças
Ilha do Leite
Ilha do Retiro
Ilha Joana Bezerra
Imbiribeira
Iputinga
Ipsep
Jaqueira
Jardim Petrópolis
Jardim São Paulo
Jiquiá
Loteamento Nova Morada
Loteamento Nova Canxagá
Macaxeira
Madalena
Mangabeira
Mangueira
Monsenhor Fabrício
Monteiro
Morro da Conceição (em parte)
Mustardinha
Nova Descoberta (parte)
Nova Morada Sítio dos Pintos
Paissandu
Parnamirim
Pina
Poço da Panela
Prado
Roda de Fogo
Rosarinho
San Martin
Sancho
Santana
Santo Amaro
Santo Antônio
São José
Setúbal
Sítio São Bras
Soledade
Torre
Torrões
Totó
UR-7
Várzea
Vasco da Gama (em parte)
Zumbi
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Camaragibe:
Alberto Maia
Aldeia
Alto da Boa Vista
Alto da Fábrica
Alto das Carmelitas
Alto Santo Antônio
Área de Preservação
Areeiro
Bairro dos Estados
Bairro Novo
Borralho
Burrione
Campo Alegre
Celeiro das Alegrias Futuras
Centro
Céu Azul
Córrego do Burro
Cosme Damião
Jardim Primavera
João Paulo II
Loteamento São Pedro
Nazaré
Santa Mônica
São Paulo
Sítio dos Mesquitas
Sítio Fontainha
Tabatinga
Timbi
UR-07 Várzea
Vale das Pedreiras
Viana
Vila da Fábrica
Vila da Inabi
Jaboatão dos Guararapes:
Bulhões
Cascata
Cavaleiro
Centro
Curado
Dois Carneiros
Engenho Velho
Floriano
Jardim Jordão
Jordão
Pacheco
Padre Roma
Prazeres
Santana
Santo Aleixo
Socorro
Suassuna
Sucupira
Vargem Fria
Vila Rica
Vista Alegre
Zumbi do Pacheco