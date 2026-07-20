Comando Militar do Nordeste celebra 80 anos com solenidade no Forte Guararapes

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Evento será realizado nesta quinta-feira (23), no Recife, e marca o encerramento da programação comemorativa pelos 80 anos da instituição

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O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realiza, na próxima quinta-feira (23), uma solenidade em comemoração aos 80 anos de atuação da instituição. O evento acontecerá às 19h30, no Quartel-General Forte Guararapes, no Recife, encerrando a programação alusiva ao aniversário do comando.

A cerimônia será presidida pelo comandante militar do Nordeste, general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, e contará com a presença de autoridades civis e militares. Na ocasião, também será entregue o Diploma Amigo do CMNE, homenagem concedida a personalidades que contribuíram para a missão institucional do Exército Brasileiro na região.

Comando teve origem em 1946

A origem do atual Comando Militar do Nordeste remonta a 1946, com a criação da Zona Militar do Norte, sediada no Recife. Em 1956, a estrutura passou a se chamar IV Exército e, desde 1985, adota a atual denominação.

Hoje, o CMNE coordena organizações militares distribuídas pelos nove estados nordestinos e também desenvolve ações de apoio à população civil em sua área de atuação.

Serviço

Data: 23 de julho de 2026

Horário: 19h30

Local: Quartel-General Forte Guararapes, no Recife

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