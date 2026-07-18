Sistema anticolisão evita acidente entre avião que saiu do Recife e voo da Air Europa

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Após alertas de resolução do sistema, Airbus da Iberia foi orientado a descer 150 metros, enquanto Boeing da Air Europa, a subir cerca de 120 metros

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Um Airbus A321-200N da companhia Iberia, partindo de Recife para Madri, e um Boeing 787-9 da Air Europa, que tinha partido da capital espanhola com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, entraram em rota de colisão quando sobrevoavam o Oceano Atlântico perto da costa do Saara Ocidental.

As aeronaves voavam em uma linha de altura semelhante e não colidiram em razão da atuação do TCAS, um sistema de prevenção de colisões. O caso aconteceu no dia 10 de julho, segundo o site The Aviation Herald, que divulgou os detalhes da ocorrência.

Conforme o portal, alertas de resolução do sistema foram ativados em ambas as cabines de comando: o Airbus da Iberia foi orientado a descer 150 metros, enquanto o Boeing da Air Europa, a subir cerca de 120 metros. Após os avisos, as duas aeronaves conseguiram pousar em segurança em seus respectivos aeroportos de destino.

O The Aviation Herald obteve uma nota da CIAIAC, uma autoridade espanhola que realiza as investigações de acidentes e incidentes aéreos, divulgada nesta sexta-feira (17).

O órgão explica que foi acionado um alerta TCAS TA (aviso de tráfego) para o Airbus, seguido por um alerta TCAS RA DESCEND (recomendação de resolução para descer), porque o Boeing encontrava-se no mesmo nível de voo e voava pela mesma aerovia em sentido oposto.

"Na outra aeronave, foi acionado um alerta TCAS RA CLIMB (recomendação de resolução para subir)", diz a nota da CIAIAC citada pelo site.