fechar
Pernambuco | Notícia

Compesa realiza audiência pública sobre barragem de R$ 1,1 bilhão que vai impactar Cabo e Ipojuca

Infraestrutura Barragem Engenho Maranhão tem o objetivo de melhorar o abastecimento de água de cerca de 310 mil pessoas, em Ipojuca e no Cabo

Por Laís Nascimento Publicado em 18/07/2026 às 8:58
Projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão será executado por meio de uma PPP e conta com investimentos de mais de R$ 1,1 bilhão
Projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão será executado por meio de uma PPP e conta com investimentos de mais de R$ 1,1 bilhão - João Paulo França/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizará no próximo dia 27 de julho, às 14h, uma audiência pública para discutir o projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão, que vai afetar as populações do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca.

O encontro presencial será no centro administrativo do Complexo Industrial Portuário de Suape, no Cabo, com transmissão ao vivo pelo canal da Compesa no YouTube.

O projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão contempla a construção da Barragem Engenho Maranhão, infraestrutura que afeta a região e o Complexo Industrial Portuário de Suape.

A barragem também tem o objetivo de contribuir para a contenção de enchentes no rio Ipojuca e para a melhoria do abastecimento de água de cerca de 310 mil pessoas nos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Para ter acesso ao edital completo, conferir os detalhes técnicos e enviar contribuições, os interessados devem visitar a página oficial do projeto no site da Compesa, pelo link: www.compesa.com.br/pppengenhomaranhao. A escuta pública segue aberta até o dia 6 de agosto.

O projeto será executado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) e conta com investimentos de mais de R$ 1,1 bilhão. Desse total, R$ 340 milhões serão destinados à implantação de novas estruturas — incluindo a construção da barragem —, enquanto os R$ 753 milhões restantes serão destinados à operação e manutenção de todo o sistema produtor por um período de 30 anos.

Projeto

O projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão visa a construção da Barragem e a modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Suape, cuja capacidade será ampliada de 300 para 1.600 litros por segundo.

Estão previstas ainda a manutenção de 42 quilômetros de adutoras, incluindo novos 18 quilômetros, e a operação de 26 unidades do sistema hídrico — com barragens, estações de tratamento, adutoras, estações elevatórias e reservatórios.

O sistema prevê interligações com os mananciais de Bita e Utinga, além de uma futura integração ao Sistema Produtor Pirapama.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A modelagem e a elaboração dos estudos técnicos foram realizadas pelo Consórcio Vernalha Pereira-Profill-Galípolo. A coordenação do projeto está a cargo da Compesa, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da Caixa Econômica Federal, da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento e da Secretaria de Projetos Especiais do Estado.

“O projeto vai garantir mais segurança no abastecimento de água e mais proteção para a população da região, por unir segurança hídrica e controle de cheias em uma única solução estruturadora”, destaca o diretor-presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags